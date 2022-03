El Almería se aferra al ascenso directo y aumenta el colchón

A pesar del empate que cosechó ante el Lugo, los rojiblancos aumentan el colchón sobre el tercer clasificado tras el resto de resultados

La UD Almería seguirá una jornada más en puestos de ascenso directo. El conjunto indálico así reduce los daños que podía haber ocasionado el empate a tres goles frente al Lugo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los resultados del resto de rivales han favorecido a esta situación, especialmente el pinchazo sufrido por el Valladolid en Oviedo.



Hay que recordar que el conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' cayó de las dos primeras posiciones tras el bajón que sufrió en el mes de enero. La plaga de lesiones motivada por la incidencia del covid y la ausencia del mejor jugador de la plantilla, Sadiq Umar, por estar concentrado con su selección con motivo de la Copa de África, fueron determinantes en esta mala racha.



Tras el regreso de Sadiq y la recuperación del estado de forma de muchos componentes importantes en el once indálico, el equipo carburó en febrero como un tiro. Este mes de marzo, de momento, no se le está dando demasiado bien. Dos partidos sin mucha fortuna han hecho que todavía el Almería no haya ganado en este mes natural.



La derrota del Valladolid hace que el Almería aumente su ventaja por el ascenso



A pesar de estos dos partidos sin sumar los tres puntos, el Almería se sigue manteniendo en puestos de ascenso directo gracias a los resultados de los rivales directos. Esta semana, a pesar de que se le escaparan dos puntos en casa, aumentará su renta sobre el tercer clasificado debido a que el Valladolid ha caído por goleada en el Carlos Tartiere ante el Oviedo.



Los pucelanos comenzaron el partido con una de las peores noticias posibles: Raúl García era expulsado antes del minuto diez de juego, por lo que los de Pacheta tuvieron que afrontar prácticamente todo el partido con uno menos. Esto lo aprovechó el Oviedo, cuando en la segunda parte le fallaron las piernas a los blanquivioletas. Los goles de Javi Mier, Jony Montiel y de Borja Bastón sentenciaron el partido.



Por tanto, el Almería sumaría un punto más que los vallisoletanos esta semana. Los almerienses se sitúan segundos con 59 puntos mientras que el Valladolid se queda con 58. Algo más por detrás, eso sí, se acerca el Tenerife que ha vencido al Sporting a domicilio.



La próxima jornada se presenta como una auténtica final anticipada para rojiblancos y chicharreros, pues puede suponer el asalto tinerfeño al ascenso o, en cambio, un golpe sobre la mesa de los chicos de Rubi.