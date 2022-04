Calero avisa al Almería en su visita a Burgos: "No vamos a ir a pasar el rato"

El entrenador del Burgos ha hablado claramente sobre el próximo partido que jugará ante el conjunto rojiblanco

La UD Almería visitará este fin de semana uno de los campos más complicados de la categoría, El Plantío. Tal y como dicen los números, el Burgos es el sexto mejor local de la campaña y es el que menos goles ha recibido en su estadio, nueve en toda la temporada. El conjunto burgalés ha logrado sellar la permanencia, tras el empate ante el Zaragoza la jornada pasada, en su temporada de regreso al fútbol profesional.

Un día antes del encuentro que puede suponer un paso adelante en las aspiraciones de ascenso directo del Almería, el técnico del Burgos, Julián Calero, se ha pasado por los micrófonos de la sala de prensa de El Plantío para analizar lo que puede dar de sí el partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Smartbank.

A pesar de que existe una rivalidad ferviente entre el Burgos y el Valladolid y algunos aficionados hayan podido dejar caer que no les importaría perder el próximo partido con tal de perjudicar a los pucelanos, el míster del Burgos ha rechazado por completo ese argumento y, de hecho, insiste en que su equipo irá a por los tres puntos.

Calero admite que va a por el partido y rechaza que vayan "a pasar el rato"



"No conozco a nadie que vaya a su puesto de trabajo a pasar el rato. Respetamos la competición y la profesión, así que vamos a seguir igual de competitivos. Hay muchos objetivos todavía por cumplir para el Burgos, como el prestigio y la posición en la tabla" ha confesado Calero en la víspera del partido contra el Almería. Por tanto, a los de Rubi no les espera ni mucho menos un equipo desconcentrado ni sin ritmo competitivo.

Tiene muchas ganas de revancha Calero, después de la derrota por 2-0 en la ida en Almería, cuando su equipo no estuvo a la altura de sus propias expectativas: "En Almería nos superaron, no fuimos nosotros mismos, y esas cosas hacen que quieras reivindicarte y ofrecer tu verdadero nivel. No debemos malgastar fuerzas y en el crecimiento está la clave de la temporada. Es un reto medirnos al Almería para saber hasta qué punto podemos llegar".

Un rival al que elogia desde el jugador más mediático, como puede ser Sadiq Umar, hasta al que haga menos ruido. Eso sí, también cree que su equipo será capaz de poder ganar a este equipo aprovechando los puntos más débiles de los indálicos: "Sadiq es la punta del iceberg, el jugador que termina marcando la diferencia, pero a partir de ahí hay otros grandísimos futbolistas, con Pozo aportando desequilibrio. No hay un punto concreto, sino una serie de ellos que hacen del Almería un rival peligrosísimo. Creemos que hay focos donde podemos hacerles daño".