Wass no negocia su renovación con el Valencia y deja su futuro abierto

Wass no negocia su renovación con el Valencia pero no la descarta

El centrocampista del Valencia Daniel Wass aseguró, en declaraciones a los medios de su país en la concentración con la selección danesa, que no negocia la renovación de su contrato que acaba en junio, aunque no descartó ampliar esa vinculación.



"No estamos hablando entre nosotros", señaló en declaraciones recogidas por el diario BT, en las que negó que sea él quien no quiere negociar. "No, simplemente no hay nada", apuntó.



Wass, que llegó al Valencia en el verano de 2018 previo pago de un traspaso al Celta de Vigo, planteó este pasado verano su salida del club de Mestalla pero la entidad no contempló esa posibilidad y le ofreció un nuevo contrato que no aceptó.



Wass será libre a partir de enero de firmar con cualquier club y el jugador danés aseguró que todas las opciones están abiertas. "También puede ser que sea una extensión. Me lo tomo con calma", señaló el jugador que deslizó la opción de fichar por otro club o de regresar a su país.



"Puede ser que yo, tanto personal como familiarmente, empiece a buscar en casa, o tal vez vendrán otros clubes", señaló Wass que dijo que buena parte de su decisión corresponderá a su familia.



"Está claro que en un mes y medio puedo empezar a mirar lo que va a pasar, y también será emocionante. Como he dicho muchas veces antes, no es sólo mi decisión, sino también mi esposa e hijos que ya llevan 11 años de viaje. Creo que mi familia tiene la última palabra aquí", afirmó.



Además, Wass apuntó que en el caso de regresar a su país podría hacerlo también al Brondby. "Es un club muy cercano para mi y siempre lo será. Soy un chico del Brondby, allí me formaron futbolísticamente y allí jugué muchos años", deslizó.