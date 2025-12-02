Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 7 de fase de grupos hoy 2 de diciembre

Francia somete de paliza a Polonia y subraya su papel de favorita para hacerse con el cetro mundial

La jornada de este martes 2 de diciembre en el Mundial femenino de balonmano ha servido para certificar el papel de favorito de países como Francia o Países Bajos, mientras que también ha complicado enormemente el pase de las Guerreras a cuartos de final al caer contra Serbia.

Empezando por la selección española, esta desperdició un renta de hasta seis goles mediada la segunda mitad para terminar claudicando contra las balcánicas por 29-31. La derrota supone un frenazo en las aspiraciones para entrar en cuartos de final, ya que ahora queda cuarta del Grupo 2 a falta de dos jornadas, siendo solo dos escuadras las que pasan a las eliminatorias directas

"Durante los primeros quince minutos del segundo tiempo lo teníamos todo bajo control, pero han aprovechado una exclusión para acercarse en el marcador y eso nos ha generado muchísimo estrés y hemos empezado a mostrar inseguridades en defensa y a fallar situaciones claras en ataque. No podemos permitirnos perder el control de esa manera si queremos vencer a rivales de la experiencia de Serbia", señala el entrenador de las Guerreras, Ambros Martín.

Francia y Países bajos, un rodillo

Tal y como se esperaba antes del comienzo del torneo, las galas y las neerlandesas han arrasado en sus respectivos grupos para plantarse en la segunda fase con pleno de puntos; es decir, seis para ambas.

Empezando por Francia, estas han pasado por encima de Polonia al llevarse el triunfo por un contundente 42-28. Respecto a Países Bajos, tampoco ha tenido piedad de Austria para barrerlas de la pista por 34-22. Con cero puntos, y ya eliminadas, quedan Egipto, que no fue rival para Argentina, y China, que sí que dio algo más de guerra a Túnez. Todos estos combinados pasan ahora a la ronda principal.

Grupos en ronda preliminar

GRUPO E

Países Bajos 34-22 Austria

Argentina 27-14 Egipto

Clasificación

Países Bajos (6 puntos)

Austria (4 puntos)

Argentina (2 puntos)

Egipto (0 puntos)

GRUPO F

Francia 42-28 Polonia

Túnez 34-28 China

Clasificación

Francia (6 puntos)

Polonia (4 puntos)

Túnez (2 puntos)

China (0 puntos)

Grupo en ronda principal

GRUPO 2

ESPAÑA 29-31 Serbia

Islandia 27-36 Montenegro

Alemania 36-26 Islas Feroe

Clasificación

Alemania (6 puntos)

Montenegro (4 puntos)

Serbia (4 puntos)

España (2 puntos)

Islas Feroe (2 puntos)

Islandia (0 puntos)

*Nota: pese a que todos los partidos computan para la segunda fase, aún hay grupos que están disputando la fase preliminar, casos del E y el F.