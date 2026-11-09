España se marca un 'maracanazo' en Río de Janeiro y se erige como la mejor selección del mundo

La selección española de fútbol sala derrota 0-3 a Brasil en la Finalíssima tras una segunda parte espectacular

España ya tiene en su historia su 'maracanazo' particular y ha derrotado a la gran potencia histórica del fútbol sala en la Finalíssima celebrada en Brasil. El equipo de Jesús Velasco barrió a Brasil en una segunda parte primorosa (0-3) y se erige como la mejor selección del mundo en un torneo jugado por las cuatro grandes potencias de este deporte: España, Brasil, Argentina y Portugal.

La selección española de fútbol sala se quitó así el sabor amargo de la primera edición de la Finalíssima, en la que perdió por penaltis, y ratifica su crecimiento desde que Velasco cogió el mando en el equipo tras el fiasco del Mundial de Uzbekistán.

"Estamos en un momento muy dulce y tenemos que aprovecharlo para intentar ganar todo lo que podamos, porque esto es muy difícil. Ahora toca disfrutarlo y ser conscientes de lo que hemos conseguido. Venir aquí y ganar a Portugal y a Brasil no está al alcance de cualquiera", afirma el seleccionador español.

La final, disputada en la Arena Niterói, en el estado brasileño de Río de Janeiro, tuvo dos partes diferenciadas. Una primera en la que dominó la selección brasileña, aunque ese dominio no lo pudo traducir en ocasiones claras y mucho menos en goles. Y una segunda en la que España les pasó por encima.

España se desata tras el descanso

El equipo español mostró su solidez defensiva en la primera mitad y, tras el descanso, se mostró más agresiva y buscó la portería contraria. El premio llegó a los 31 minutos, cuando Antonio Pérez asistió a Gon Castejón para que este adelantara a La Roja.

Lejos de guardar su portería, el equipo español presionó el ataque a la desesperada de Brasil y puso el 0-2 tras un robo culminado a portería vacía por el cordobés Cecilio Morales.

Brasil tuvo su oportunidad en los instantes finales de meterse en el partido con un penalti sobre Pito que desperdició el exblaugrana Dyego. Con el partido 'concluido', Antonio Pérez marcó desde su área en la portería vacía.

"Hemos conseguido aguantar, competir, agarrarnos a la pista y, cuando hemos podido, golpear. Nos ha salido bien y nos hemos llevado el partido", reflejaba Jesús Velasco, que dio valor al mucho talento que ahora mismo hay en el fútbol sala español. "Hay mucho donde elegir y gente muy buena se va a quedar fuera, pero tendrá ocasiones si sigue jugando bien", indica el seleccionador nacional.

Velasco, pese al momento de euforia y que, desde que llegó, ha ganado ya la Eurocopa y la Finalíssima, quiso poner la pelota en el suelo. "No puedes querer ganar un Mundial si ni siquiera estás en él. Tenemos que ir poco a poco, respetar a todos", avisa el toledano.

Ficha técnica del Brasil 0-3 España

Brasil: Wilian, Joao Víctor, Arthur, Fabinho y Pito. También jugaron: Lucas Gomes, Jacaré, Dyego, Leandro Lino, Vinícius Rocha, Marcel, Wesley, Felpe Valerio y Matheus (p.s.).

España: Dídac, Antonio, Novoa, Gon Castejón y Adolfo. También jugaron: Cecilio, Ricardo, Rivera, Pablo Muñoz, Raya, Santa Cruz, Rivillos. Sergio González y Jesús Herrero (p.s.).

Goles: 0-1 (32') Gon Castejón; 0-2 (39') Cecilio; 0-3 (40') Antonio.