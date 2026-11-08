El brutal KO con el que Johnny Walker llama a la puerta del peso Pesado en la UFC

El brasileño finaliza a Waldo Cortés-Acosta, que nunca había perdido por KO, y se posiciona en su nueva división de la UFC; Tatiana Suárez gana a Virna Jandiroba y a punta a Mackenzie Dern en la lucha por el título del Peso paja femenino

Johnny Walker ha entrado con fuerza en el peso Pesado de la UFC y, muy probablemente, aparecerá por primera vez esta semana en el ránking de la categoría máxima de la compañía de artes marciales mixtas más conocida del panorama mundial.

El peleador brasileño derrotó con un KO brutal en el tercer asalto al dominicano Waldo Cortés-Acosta, sexto de la división y que ahora acumula tres derrotas consecutivas que rebajan sus opciones de pelear por el título.

En un UFC Vegas 124 que estuvo plagado de sorpresas Johnny Walker no sólo dio un paso importante en su carrera tras muchos años en el peso Semipesado, sino que se ganó el premio a la Pelea de Noche.

Waldo Cortés-Acosta estaba cuajando un buen combate y, de hecho, estaba ganando a los puntos, pero se confió y el brasileño le sorprendió con una patada giratoria a la cara que le dejó tocado y luego lo 'remató' con un puñetazo no menos espectacular. Es el primer KO que sufre 'Salsa Boy' en toda su carrera, pero será clave para su futuro.

De momento, Johnny Walker mejoró su récord a 24-10 y ya suma por triunfos las dos peleas desde que subió al peso Pesado. Su siguiente combate ya lo hará como ranqueado y con más estatus.

La otra gran pelea de la noche la dirimían en el peso Paja femenino Tatiana Suárez y Virna Jandiroba. Ganó la norteamericana, que llama a las puertas del título. Ya tuvo su opción y es probable que la vuelva a tener, ahora ante Mackenzie Dern.

Entre las victorias más espectaculares estuvieron las de Elijah Smith, que derrotó a Davey Grant con un KO en el primer asalto, y la de Thomas Petersen, que noqueó a Gabriel Lorenço en el tercer asalto. Ambos compartieron el premio a Actuación de la noche.

Resultados Cartelera estelar del UFC Vegas 124

Johnny Walker vence a Waldo Cortés-Acosta por KO en el tercer asalto (Peso pesado)

Tatiana Suarez a Virna Jandiroba por decisión unánime (Peso paja femenino)

Elijah Smith a Davey Grant por KO en el primer asalto (Peso gallo)

Lucas Fernando a Billy Elekana por decisión unánime (Peso semipesado)

Nina Milošević a Priscila Cachoeira por KO en el segundo asalto (Peso gallo femenino)

Marcos Degli a Mitch Raposo por decisión unánime (Peso mosca)

Resultados Cartelera preliminar del UFC Vegas 124

Ollie Schmid a Keiichiro Nakamura por decisión unánime (Peso pluma)

Thomas Petersen a Gabriel Lorenço por KO en el tercer asalto (Peso pesado)

Karine Silva a Gabriella Fernandes por decisión unánime (Peso mosca femenino)

Murtazali Magomedov a Jose Delano por decisión unánime (Peso pluma)

Austin Bashi vs. Carlos Calderón con un mataleón en el primer asalto (Peso pluma)

Andre Petroski a Mantas Kondratavicius por KO en el segundo asalto (Peso medio)

Seokhyeon Ko a Wellington Turman por decisión unánime (Peso wélter)

José Souza a Jonny Parsons por KO en el primer asalto (Peso Wélter)