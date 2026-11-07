UFC Vegas 124 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Waldo Cortés Acosta vs Johnny Walker como combate estelar

Waldo Cortés Acosta busca darle la vuelta a su racha negativa ante un rival muy peligroso en un UFC Vegas 124 cargado de buenos combates

Con un combate estelar del peso pesado y cinco luchadores ranqueados, la UFC vuelve al Apex de las Vegas en un sábado que servirá de aperitivo al plato gordo que llega la próxima semana, en la que Cicyl Gane y Josh Hokit se jugarán el cinturón en la división máxima de la UFC.

Ese UFC 334 se espera con ganas, por eso muchos ven el duelo que el dominicano Waldo Cortés-Acosta va a dirimir ante el brasileño Johnny Walker como la gran opción del insular para convertirse en contendiente ante el ganador de la pelea de la próxima semana.

Actual 6º del peso Pesado, a Waldo Cortés-Acosta le ha llegado una rápida pelea que, de ganar, puede abrirle un hueco a los grandes combates. Para UFC Fight Night estaba previsto todo un Gabriel Bonfim vs Sean Brady, en el peso Wélter, como combate estelar. Sin embargo, la lesión del segundo hizo que la UFC se tuviera que mover rápido para buscar un nuevo cabeza de cartel y ahí le ha llegado la oportunidad al dominicano.

'Salsa Boy', que llega con dos derrotas seguidas, tiene enfrente un rival duro, que ya brilló en el peso Semipesado durante muchos años y que cerró su debut en esta nueva división con un KO sobre Mick Parkin.

El combate coestelar del evento tendrá cara a cara a dos de las mejores luchadoras del peso Paja femenino, la estadounidense Tatiana Suarez y la brasileña Virna Jandiroba, segunda y tercera de su división, que vendrán precedidas por interesantes peleas en las que luchan, entre otros, el inglés Davey Grant o los estadoundenses Mitch Raposo y Billy Elekana.

Cartelera estelar del UFC Vegas 124

Waldo Cortés-Acosta vs. Johnny Walker (Peso pesado)

Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba (Peso paja femenino)

Davey Grant vs. Elijah Smith (Peso gallo)

Billy Elekana vs. Lucas Fernando (Peso semipesado)

Priscila Cachoeira vs. Nina Milošević (Peso gallo femenino)

Mitch Raposo vs. Marcos Degli (Peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 124

Keiichiro Nakamura vs. Ollie Schmid (Peso pluma)

Gabriel Lorenço vs. Thomas Petersen (Peso pesado)

Karine Silva vs. Gabriella Fernandes (Peso mosca femenino)

Jose Delano vs. Murtazali Magomedov (Peso pluma)

Austin Bashi vs. Carlos Calderón (Peso pluma)

Mantas Kondratavicius vs. Andre Petroski (Peso medio)

Seokhyeon Ko vs. Wellington Turman (Peso wélter)

Jonny Parsons vs. José Souza (Peso Wélter)

A qué hora es el combate entre Waldo Cortés Acosta y Johnny Walker

La velada tendrá lugar este sábado 7 de noviembre de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 124 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Waldo Cortés Acosta y Johnny Walker, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Waldo Cortés Acosta y Johnny Walker

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Vegas 124, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el UFC Apex de Las Vegas.