Jon Rahm acaba con un maleficio que ya duraba cuatro años

El León de Barrika gana en Abu Dhabi su primer torneo del DP World Tour desde que se fue al LIV Golf y apunta fuerte para lo que viene

El León de Barrika vuelve a rugir. Jon Rahm ha vuelto a levantar un trofeo del DP World Tour cuatro años después de su última victoria en el circuito europeo y justo después de anunciar que dejará el LIV Golf.

El golfista vaco se ha adjudicado el torneo de Abu Dhabi tras una sólida actuación en la jornada final, en la que supo contener la presión del norirlandés Rory McIlroy, el gran favorito, para terminar imponiéndose con autoridad.

El triunfo llega en un momento especialmente significativo para el español, ya que Abu Dabi ha sido su primera competición desde que puso fin a su etapa en LIV Golf y también ha significado su regreso a la competición después de casi dos meses y después de ser padre de nuevo.

La preparación de Rahm para esta cita tampoco había sido la habitual. Su reciente paternidad condicionó las semanas previas y apenas pudo dedicar tiempo al entrenamiento, una circunstancia que también le llevó a ausentarse del Abierto de España, torneo que suele figurar entre sus compromisos destacados.

Pese a ello, el jugador español encontró rápidamente su ritmo en Yas Links y firmó una semana de gran nivel. Rahm cerró el torneo con dos golpes de margen sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro respecto a McIlroy.

Aunque Rahm partía el último día en cabeza junto al inglés Tyrrell Hatton y al italiano Francesco Laporta, Rory McIlroy pronto los alcanzó. Ahí apareció la mejor versión del golfista vasco que se mantuvo regular, aguantó la presión y, poco a poco, fue abriendo ventaja. Sólo Hatton le aguantó, mientras McIlroy y Laporta perdían terreno. Al inglés no le dio para poner en problemas al español, que acabó levantando los brazos.

Un triunfo muy especial para Jon Rahm

"Significa muchísimo. Me cuesta creerlo. Hacía mucho que no jugaba bien en un evento del DP World Tour. Si no cuento en los que abandoné, en el anterior acabé último. Así que, de último a primero, es una gran sensación", admite el español.

El triunfo en Emiratos Árabes permite al León de Barrika añadir un nuevo título, su undécima victoria en el DP World Tour, la sexta en las Series Rolex y la número 25 de su carrera profesional. Un éxito que pone fin a una larga espera en el circuito europeo y que abre una nueva etapa para el golfista español con un importante impulso competitivo.

"Se podría decir que sí, que es un nuevo comienzo. Después de todo lo que ha pasado, con algunos malos momentos y algunas batallas mentales, con tanto ruido, volver a jugar después de un descanso y estar con la familia es muy especial", reconocía un Rahm que dedicó el triunfo a su cuarta hija, Begoña, y a su esposa, Kelly.

Rory McIlroy y Eugenio Chacarra luchan por la Race

Aunque matemáticamente tiene opciones, incluso, de ser el mejor de la Race, esa pelea estaba en otro sitio, pendiente de dos nombres propios: Rory McIlroy y el español Eugenio Chacarra.

Éste último sólo ha podido ser 22º en Abu Dhabi y McIlroy le ha recortado muchos puntos en su pelea por ganar la clasificación general de la temporada, la conocida como 'Race to Dubai'. Ambos se jugarán el título la próxima semana, en la gran final de Dubái, prevista del 12 al 15.

Antes de Abu Dabi, la diferencia entre el español y el norirlandés era de casi mil puntos (999,03) y ahora se ha recortado a la mitad (533,9), con Reed, que pierde la segunda plaza y ahora es tercero, a 715,1.