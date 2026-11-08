España certifica su venganza en un final de infarto y es la doble campeona del mundo

Los españoles recuperan en Qatar el trono mundial cinco años después y las chicas ratifican su supremacía tras ganar, en ambas finales, a Argentina

Las lágrimas de Juan Lebrón, el nerviosismo de Paquito Navarro, la explosión de Juanjo Gutiérrez... España disfrutó cinco años después de la gloria y se proclamó campeona del mundo por quinta vez en su historia tras ganar a Argentina (2-1) en el punto definitivo.

Eso fue en su versión masculina, porque a día de hoy, entre las féminas sí hay una gran diferencia y superaron a las albicelestes (2-0) sin tener que recurrir al tercer encuentro de la final.

La gran emoción estaba en el enfrentamiento que cerraba en Qatar el Mundial masculino. Aún se recordaba lo vivido hace dos años, cuando Lebrón y Ale Galán perdieron el punto decisivo y dieron la victoria a Argentina.

Y, tras conocerse las alineaciones de ambos contendientes, todos sabían que se lo jugarían a una carta en el primer duelo. España reservó su mejor pareja para el tercer partido, mientras que Argentina la metió en el segundo. Por lógica, cada uno de esos puntos se decantaría para una u otra selección, así que, quien ganara el primer duelo, salvo sorpresa, se llevaría la final masculina.

La remontada de Lebrón y Goñi decide el título

Ahí, Juanjo Gutiérrez metió a todo un seguro de vida como Juan Lebrón y al joven Aimar Goñi ante una de las parejas que mejor estaba jugando este Mundial: Leo Augsburger y Martín di Nenno. Esta última dupla parecía más consolidada y así lo demostró desde el inicio.

Ganó el primer set y ya rozaba el partido. España sufría y Goñi pagaba la novatada ante unos rivales más consolidados. Peor el joven navarro se rehízo y, con 5-5, España logró romper el saque de sus rivales. A continuación, salvaron dos bolas de 'break' y se hicieron con el segundo set. A partir de ahí fueron una apisonadora y se llevaron un punto que valía medio Mundial (5-7, 7-5 y 6-2).

Como se esperaba, Argentina respondió en el segundo partido y restableció la igualdad. Agustín Tapia y Federico Chingotto dominaron con claridad a Paquito Navarro y Jon Sanz, a quienes derrotaron por un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 55 minutos.

Todo quedaba en manos de la mejor pareja española, la formada por Arturo Coello y Coki Nieto, que tampoco dieron opción a unos luchadores Gonza Alfonso y Tino Libaak. El 6-3 y 6-2 pudo ser mayor si no fuera por la tenacidad de los argentinos, que vendieron cara su derrota.

En féminas, España es superior (2-0)

Antes de eso, la selección española femenina había derrotado a Argentina por 2-0, pese a la resistencia que en el segundo partido opusieron Delfi Brea y Claudia Jensen ante Paula Josemaría y Gemma Triay.

España encarriló la victoria gracias al triunfo de Ariana Sánchez y Andrea, que doblegaron por un doble 6-3 a Aranza Osoro y Martina Fassio. La experiencia de Ariana Sánchez junto a la juventud de Ustero permitió superar un segundo set en el que sus rivales apretaron.

Con España a una victoria del título, el segundo enfrentamiento era clave, aunque las españolas contaban con la baza de que en el tercero eran netamente superiores. Ahí se reunieron a Paula Josemaría y Gemma Triay frente a Claudia Jensen y Delfi Brea, las dos números uno del pádel cara a cara.

La pareja española comenzó con autoridad y se adjudicó el primer set por 6-2. No obstante, las argentinas reaccionaron en la segunda manga y consiguieron forzar el desempate, donde se llevaron el parcial por 7-6. La resolución llegó en un tercer set muy disputado, en el que Josemaría y Triay recuperaron el control del juego para imponerse por 6-3