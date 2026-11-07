Alberto Contador, campeón del Tour de Francia, rendido a Pogacar: "Es muy difícil encontrar un atleta en la historia del deporte que es tan superior a sus rivales"

El único ciclista español que tiene las tres grandes vueltas del mundo de las dos ruedas, habló en un documental que estrenó HBO Max este sábado, titulado 'Anatomía de un G.O.A.T.' sobre el nivel del ciclista esloveno. También lo hizo Eddy Merckx. "Ahora Pogacar está por encima mío", afirmó

Tadej Pogacar va camino de convertirse en un ciclista histórico. El esloveno, que este pasado verano se quedó a las puertas de ganar su primera Vuelta a España después de una caída cuando ya vestía de rojo, tiene un palmarés envidiable con cinco Tour de Francia, 13 monumentos, un Giro de Italia, dos Campeonatos del Mundo y más de 100 victorias en diferentes carreras.

Con este historia, Pogacar está llamado a ser un GOAT, es decir, en siglas inglesas 'greatest of all time', el mejor de todos los tiempos. Ese acrónimo es precisamente el que ha utilizado el canal HBO Max para su nuevo documental 'Anatomía de un G.O.A.T.'. En este documental, que se estrenó este sábado 7 de noviembre, hablaron otros ciclitas referentes en su momento como Alberto Contador o Eddy Merckx.

Alberto Contador y Eddy Merckx, se rinden a Tadej Pogacar

Eddy Merckx era considerado hasta la aparición de Tadej Pogacar como el mejor ciclista de todos los tiempos pero con el esloveno sobre la bici, el belga no duda en colocarlo incluso por encima de él: "Ahora Pogacar está por encima mío. Ha traído de vuelta un ciclismo que habíamos olvidado". En esta afirmación se reitera y la confirma Alberto Contador, el único ciclista español ganador de las tres grandes, Tour, Giro y Vuelta a España. "Creo que Pogacar es el mejor ciclista de todos los tiempos. Quiere ganarlo todo. Si lo piensas, es muy difícil encontrar un atleta en otra disciplina en la historia del deporte que es tan superior a sus rivales. Pogacar lo es en cada carrera que compite desde febrero a octubre".

La vuelta de Pogacar a la Vuelta a España

Con la vuelta de Pogacar después de la terrible caída que sufrió en la última Vuelta a España aún por confirmarse, el ciclista esloveno tiene claro que después de quedarse muy cerca de ganar su primera gran vuelta en España, volverá para terminar el trabajo que dejó a medias. "Creo que irá a tachar la Vuelta de su lista. No le gusta dejar nada a medias; además, encaja mejor en el calendario, sobre todo porque el año que viene los Campeonatos del Mundo se celebran antes de la Vuelta", declararon recientemente altos cargos de la federación eslovena de ciclismo. Además, no descartaron que aspire a ganar las tres grandes en una sola temporada, algo que sería inédito: "Viendo todo lo que es capaz de hacer este joven, quizá se convierta en el primer ciclista de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas en un solo año".