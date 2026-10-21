España pone el foco en la Finalissima

El equipo español sufre en el arranque de la clasificación para el Mundial y se centra en el duelo que ahora le espera en Brasil

España ya piensa en la Finalissima. Si el equipo de fútbol de Luis de la Fuente se quedó con las ganas de poder ganar a Argentina en el duelo entre las mejores selecciones de España y América, el combinado de fútbol sala ya piensa en un torneo que va a poner cara a cara a los cuatro selecciones más potentes del mundo: España, Portugal, Argentina y Brasil.

El equipo que adiestra Jesús Velasco ha puesto el foco en el duelo de semifinales que le enfrentará a Portugal el 6 de noviembre, en el Arena Niterói (Niterói, Estado de Río de Janeiro, Brasil) y lo ha hecho tras estrenarse con victoria en la fase de clasificación para el próximo Mundial.

El resultado (3-1) ante Finlandia no justifica la superioridad de La Roja en la pista. El Manzanares Arena de la localidad ciudadrealeña disfrutó de un partidazo el equipo español, que tiene como rivales de grupo, a parte de los finlandeses, a la selección de Macedonia del Norte.

Finlandia es un rival conocido y, de hecho, logró empatar ante los españoles hace tan sólo unos meses. Entrenados por un portugués, son un equipo disciplinado que siempre complica las cosas a una potencia como es España, vigente campeona de Europa. Y eso pese al 44-11 que es el balance de goles en sus diez encuentros previos, que se han saldado con ocho triunfos hispanos, una derrota y el mencionado empate.

España sufre más de lo necesario

De hecho, en esta ocasión, los de Jesús Velasco no pudieron desnivelar el marcador hasta los diez últimos minutos, después de que el finlandés Sylla igualara en el 28 el tanto logrado por Pablo Muñoz en la primera mitad. Ricardo logró poner en ventaja a España y Antonio Pérez, a tres del final, acabó con cualquier atisbo de nerviosismo con el tanto de la tranquilidad.

"Ha habido momentos muy buenos y otros en los que hemos llegado menos a su portería", reconocía el seleccionador español, que considera que el marcador se quedó muy corto, ya que España generó "ocho o diez ocasiones buenas" para haber anotado algún gol más.

La Finalissima y Portugal, en el horizonte

Velasco admitió que ya tiene la mente puesta en la próxima Finalissima de Brasil ha advertido que publicará el jueves una lista de 30 jugadores para disputar esta competición, en la que juegan dos partidos seguidos, aunque hará descartes antes de viajar a Suramérica en dos semanas. "En principio va a ser bastante parecida, pero sí que es posible que entre algún cambio", indicaba sobre esta lista.

Jesús Velasco también abordó la posibilidad de que España acoja el Mundial 2028, aunque antes avisa que hay que certificar la clasificación. "Es un sueño para todos los españoles amantes del fútbol sala. Tenemos que estar en lo nuestro. Primero tenemos que ganar una clasificación y después se verá", afirmó. Para ese Mundial, aparte de España también pujarían Marruecos, Francia o Indonesia.