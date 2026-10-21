GSA Servicios Ambientales patrocinará al Club de Hockey Unión Sevilla durante las dos próximas temporadas

Alrededor de 70 niños y niñas de los siete equipos de base del club, de prebenjamín a infantil, jugarán con la camiseta de GSA en hockey hierba y sala durante las temporadas 2026-2027 y 2027-2028.

El Club de Hockey Unión Sevilla y GSA Servicios Ambientales unen sus fuerzas y este último será el patrocinador principal exclusivo del club durante las temporadas 2026-2027 y 2027-2028.

En el acto de firma del convenio han participado Pedro Caraballo, director general de GSA Servicios Ambientales, y Francisco Padilla, secretario general del Club de Hockey Unión Sevilla. Este patrocinio implica una importante ayuda económica y la colaboración entre ambas entidades para acercar el hockey a más niños y familias de la ciudad, con jornadas de puertas abiertas, clinics en colegios y torneos comunitarios.

A través de este acuerdo, el logotipo de GSA será el único que luzcan las camisetas de juego de todos los equipos del club, que van desde prebenjamín a infantil, tanto en hierba como en sala, y que aglutinan a unos 70 niños y niñas.

"El deporte, y el hockey en particular, enseña respeto, compromiso, trabajo en equipo, esfuerzo y superación: los mismos valores que defendemos en GSA", ha señalado Pedro Caraballo. "Estamos comprometidos con 'fabricar futuro', y eso se hace también desde la educación y el deporte, ayudando a chavales de nuestra tierra que practican disciplinas con menos visibilidad y que necesitan ese apoyo para poder hacerlo", añade.

Un club nuevo que apuesta por la cantera

El acuerdo llega en un momento clave para el club, que se estrena esta temporada con nombre propio. Durante años colaboró con los equipos de hockey de la Universidad de Sevilla y sigue siendo filial del Club de Hockey Universidad de Sevilla. Es una entidad deportiva sin ánimo de lucro y su objetivo es fomentar el hockey hierba y el hockey sala en Sevilla y su provincia.

La cantera es la principal apuesta del club. En la temporada 2026-27 compite con siete equipos de base: prebenjamín mixto, benjamín masculino, benjamín femenino, alevín masculino, alevín femenino, infantil masculino e infantil femenino.

Sus equipos llegan con buenos resultados de la temporada pasada. El benjamín mixto se proclamó campeón de Andalucía en hierba y en sala. Los alevines masculino y femenino lograron medallas de bronce en competiciones andaluzas de hockey hierba. La temporada federada va de septiembre a junio, con campeonatos en sedes de toda Andalucía.

"Estamos muy ilusionados con el club y con nuestra cantera”, ha recalcado Francisco Silva, presidente del Club de Hockey Unión Sevilla. “Que GSA confíe en nosotros desde nuestro primer año como club es un impulso enorme para seguir trabajando con un objetivo claro: que Sevilla vuelva a ser un referente en hockey", subrayaba.

#FabricandoFuturo también desde el deporte

Este patrocinio forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de GSA Servicios Ambientales. La compañía apuesta por los valores del deporte y por el mecenazgo de iniciativas que se desarrollan en el sur de España, su ámbito de actuación.

No es la primera vez que GSA apuesta por el talento deportivo andaluz. En 2021 firmó un convenio con Santi Pineda, jugador de pádel de Los Palacios y Villafranca, al que patrocinó durante cinco años para apoyar tanto su desarrollo deportivo como su formación académica.