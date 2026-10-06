Jon Rahm confirma su adiós a España por el nacimiento de su cuarto hijo

El golfista vasco no participará finalmente el Abierto de España de golf que comienza este jueves en Madrid al estar pendiente del inminente nacimiento de su cuarto hijo, una niña, en Estados Unidos

El golfista español Jon Rahm no participará finalmente el Abierto de España de golf que comienza este jueves en Madrid al estar pendiente del inminente nacimiento de su cuarto hijo, una niña, en Estados Unidos.

La noticia ha sido confirmada por la agencia EFE y cabe recordar que el vasco ya había dejado claro desde hacía unos meses que su presencia dependería de que ya hubiera nacido su hija y de que tanto el bebé como la madre, Kelley Cahill, estuvieran bien, por lo que al final ha optado por no tomar parte en la prueba que tiene como sede el Real Club de Campo Villa de Madrid, del DP World Tour, el circuito europeo de golf.

Es la primera vez que el exnúmero uno del mundo se ausenta del Abierto de España, que ganó en 2018, 2019 y 2022, con el resultado más bajo en la historia del torneo, además de ser segundo tras el desempate en 2024.

″Es mi deber venir al Open de España″, remarcó el jugador vizcaíno, de 31 años, en la presentación del evento del pasado año para reafirmar su compromiso con la cita.

Cuando nació su tercera hija, Alaia, en septiembre de 2024, se dio una circunstancia parecida a la de este año, aunque el parto fue pocos días antes y en aquella ocasión pudo llegar en el último momento a Madrid.

Sus otros dos hijos son Kepa, de cinco años, y Eneko, de cuatro, y como sus hermanas, llevan de primer apellido el de su madre y nacieron también en el estado de Arizona, donde el 'León de Barrika' reside desde su etapa universitaria.

El Abierto de España pretendía ser un desquite para el golfista vasco después de que en su última actuación el pasado 18 de septiembre en el Campeonato BMW PGA, en Wentworth (Inglaterra), quedara último, con +11, con uno de los peores resultados en sus diez años de profesional.

El bajón en su rendimiento deportivo, que también se ha notado en los discretos resultados obtenidos en tres de los cuatro ′majors’ de este curso, ha coincidido con las incertidumbres que rodean su futuro.

Rahm sigue ligado a LIV, el circuito que creó Arabia Saudí a base de petrodólares, pero al que ya ha dejado de inyectar fondos, por lo que sus directivos quieren reflotarlo tras solicitar su bancarrota.

Al jugador español le adeudan 7,4 millones de dólares (unos 6,5 millones de euros), al margen de lo que le resta del contrato multimillonario que firmó a finales de 2023.

El vencedor del Abierto de Estados Unidos de 2021 y de Augusta en 2023 afirmó Wentworth que no espera aclarar antes de final de año en qué circuito militará en 2027, puesto que antes debe resolverse "un largo proceso legal″ con LIV.

Una edición competitiva

La confirmación de la ausencia de Rahm tuvo lugar en paralelo al acto de presentación del torneo, en el campo donde se va a jugar. Participaron en el evento el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Real Federación Española de Golf, Juan Guerrero-Burgos; el consejero delegado del Open de España, Gerard Tsobanian, y los jugadores Patrick Reed, Ángel Ayora y Marco Penge, ganador del pasado año.

Tsobanian afirmó que el plantel de esta edición es el más competitivo que ha habido en los últimos años. "Es un nivel de jugadores al que nunca se había llegado. No quiero parecer un político, pero hay que cumplir con la promesas. Hace siete años que dije que iba a traer a Madrid a los mejores jugadores del circuito. Lo estamos cumpliendo y vamos a seguir haciéndolo", prometió el empresario francés.

Martínez-Almeida, gran aficionado al golf, coincidió en la calidad de los participantes de esta edición: "Hemos ido construyendo cada año un torneo mejor y buena prueba de ello es el 'field' (listado de jugadores) que hay. No recuerdo uno de estas características".

Entre las principales estrellas, hay cerca de diez jugadores del 'top 50' mundial, como Reed, actual líder del ránking europeo; el sueco Ludvig Aberg, los ingleses Justin Rose y Tyrrell Hatton y el irlandés Shane Lowry.

Del nutrido grupo de españoles, destacan Eugenio Chacarra, David Puig y Ayora.

El alcalde de Madrid presumió de que la capital de España es "una de las cinco grandes ciudades del mundo en términos de deporte", junto a Nueva York, Los Ángeles, Londres y París por el gran abanico de eventos, como la Fórmula Uno, el Masters 1000 de tenis o la NFL de fútbol americano.

"Nos lo hemos ganado por méritos propios y porque sabemos hacer bien las cosas. Vista la evolución el torneo, lo mejor está por venir", enfatizó Martínez-Almeida.