Plata y bronce para España en un gran fin de fiesta del Europeo de París 2026

Hasta 23 posiciones de finalista, entre ellas todos los relevos salvo uno, auguran un gran futuro para la natación española

Hugo González rompió cinco años de sequia y Laura Cabanes confirmó el gran futuro de la natación española. España se despidió con una plata y un bronce en el último día de los Campeonatos de Europa de natación, celebrados en el Centro Olímpico Acuático de París, y dejó muestras, con sus resultados, que le espera un gran porvenir a la nueva generación que acaba de dar el salto.

Faltaban las medallas y éstas acabaron cayendo. Aunque no hacían falta para ilusionarse. Hasta 23 puestos de finalista ha acumulado el equipo español, que se ha despedido con tres cuartos puestos y otros tantos quintos, muy cerca de tocar metal.

Ése lo lograba finalmente el último que lo había ganado en 2021, Hugo González de Oliveira, una plata en la final de los 200 estilos que sabe a oro. La fiesta la prolongaría luego Laura Cabanes con un bronce en los 200 mariposa.

La jornada final se compleó con otros tres puestos de finalista. Sextos fueron los chicos del 4x100 metros estilos masculino; mientras que, en octava posición, acabaron las chicas del 4x100 metros estilos y una María Ramos que dio la cara en la final de 50 metros braza.

Hugo González, sexta mejor marca de todos los tiempos

La gran alegría llegó con la plata de Hugo González de Oliveira. El balear protagonizó una brillante actuación al firmar un espectacular 1:54.44 en los 200 metros estilos, rebajando en casi dos segundos su propio récord de España y situándose sexto en el ránking mundial de todos los tiempos. Sin embargo, sólo le sirvió para acabar a 20 centésimas del oro, que conquistó el húngaro Hubert Kos con 1:56.24.

González, que fue de menos a más, realizó una gran remontada tras llegar a perder 1,79 segundos en la espalda, pero no pudo culminarla antes del final y tuvo que conformarse con una plata que devolvió a España al medallero europeo cinco años después.

Laura Cabales se 'doctora' a sus 20 años

Luego, Laura Cabanes completaría la fiesta con un bronce que festejó todo el equipo español. La de Daimiel logró una brillante medalla en los 200 metros mariposa, tras acceder a la final con la tercera mejor marca y mejorar después su récord personal hasta los 2:07.21.

La nadadora manchega apostó por una estrategia de menos a más y, pese a pasar el ecuador de la prueba en cuarta posición, aceleró en los últimos 50 metros para adelantar a la italiana Paola Borrelli y resistir los ataques de la irlandesa Elle Walshe.

Cabanes se aseguró así el tercer puesto y el primer podio europeo de su carrera, mientras que el oro fue para la británica Keanna Macinnes (2:05.90) y la plata para la danesa Helena Bach.

Balance exitoso de España en el Europeo de París

Fue la guinda de un pastel que augura un gran futuro para una España que se despidió con los puestos de finalista en los 4x100 estilos, tanto masculinos como femeninos. De hecho, salvo en los 4x200 libre masculinos, España ha estado presente en cada una de las finales de relevos.

Es el primer paso para el objetivo que se ha fijado la Federación Española de Natación de lograr que un cuartero para pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por puntuación, España acabó 6ª, al nivel logrado hace una década, con Mireia Belmonte liderando aquel equipo. Éstas han sido todas las plazas de finalista de la selección española en los Europeos de París 2026.

Plata de Hugo González - 200m Estilos

Bronce de Laura Cabanes - 200m Mariposa

4º Luca Hoek - 100m Libres

4º 4x100m - Libres M

4º 4x100m - Libres X

5º Irene Ciércoles - 100m Espalda

5º Estella Tonrath - 200m Espalda

5º Alba Vázquez - 400m Estilos

6º Iván Martínez - 50m Espalda

6º Hugo González - 200m Espalda

6º Ángela Martínez - 1500m Libres

6º España - 4x200m Libres F

6º España - 4x100m Estilos X

6º España - 4x100m Estilos M

7º Arbidel González - 200m Mariposa

7º Carlos Garach - 800m Libres

7º María de Valdés - 00m Libres

7º España - 4x200m Libres X

8º María de Valdés - 1500m Libres

8º María Ramos - 50m Braza

8º Alba Vázquez - 200m Estilos

8º España - 4x100m Libres F

8º España - 4x100m Estilos F