España hace historia y clasifica a su primer equipo para los Juegos de Los Ángeles 2028

La gimnasia rítmica española se proclama campeona del mundo 35 años después y es la primera en obtener plaza olímpica para la cita estadounidense

El conjunto español de gimnasia rítmica ha escrito una nueva página en la historia de este deporte al proclamarse campeón del mundo en el concurso completo disputado este sábado en el Festhalle de Fráncfort.

La medalla de oro no solo confirma el excelente momento que atraviesa la gimnasia rítmica española, sino que lleva consigo un premio todavía mayor: la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo formado por Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun completó una competición sobresaliente y terminó en lo más alto de la clasificación con 57,450 puntos.

España se asegura el premio gordo

En el ejercicio mixto de tres aros y dos mazas, las españolas obtuvieron 28,950 puntos, mientras que en el ejercicio de cinco pelotas sumaron 28,500. Una regularidad que les permitió superar a todas sus rivales y hacerse con el título mundial.

Japón fue segundo con 56,700 puntos, mientras que Brasil completó el podio con 55,500. Las dos estarán también en Los Ángeles. La selección española consiguió imponerse a ambos conjuntos en el cómputo global y no permitió que ninguno de sus principales perseguidores le arrebatara el primer puesto en ninguno de los ejercicios. El resultado supone, además, el segundo campeonato del mundo para España en la historia de esta competición, 35 años después del oro conseguido en Atenas en 1991.

El triunfo supone también la confirmación de un proyecto que viene creciendo durante los últimos años. El conjunto español ya había conseguido resultados destacados en el anterior ciclo, con un bronce mundial y un oro europeo, y llegaba a esta cita con la confianza reforzada después de dominar el último Campeonato de Europa, donde logró los tres títulos en juego.

El primer equipo español en Los Angeles 2028

En Fráncfort, sin embargo, el equipo ha dado un paso más. La actuación mundialista le convierte en el primer conjunto español que consigue la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, asegurando así su presencia en la próxima cita olímpica con mucha antelación.

El éxito también reconoce el trabajo desarrollado por el cuerpo técnico encabezado por la seleccionadora Alejandra Pereda y la entrenadora Ana Pelaz, junto con el esfuerzo de las seis gimnastas que han llevado a España hasta lo más alto del podio.

Con el título mundial y la plaza olímpica ya en el bolsillo, el conjunto español todavía puede aumentar su cosecha en Fráncfort. Este domingo afrontará las finales por aparatos, donde tendrá una nueva oportunidad de luchar por más medallas y poner el broche a un campeonato que ya forma parte de la historia de la gimnasia rítmica española.