Oukhelfen, Sevilla y Vicente, tres puestos de finalista completan la jornada histórica para el atletismo español

Tras las cuatro medallas de la marcha, el atletismo esñañol cerró la sexta jornada de los Europeos de Birmingham 2026 con tres plazas más de finalista

Después de vivir una histórica mañana del sábado, con los oros de Pérez y McGrath y las cuatro medallas de la marcha, la penúltima jornada de los europeos de atletismo de Birmingham hizo disfrutar al atletismo español, que no pudo sumar más metales, pero sí cumplió con lo que se preveía de los atletas que entraron en competición salvo en los relevos.

María Vicente batió el récord de España de heptalón, con 6.372 puntos, mejorando en 68 puntos su anterior plusmarca; Paula Sevilla y Abdessamad Oukhelfen cumplieron en los 400 y 10.000 metros; y Fátima Diame logró meterse en la final de longitud, que tiene lugar este domingo.

Especial fue el récord de María Vicente, pese a que sólo le sirvió para acabar octava en el heptalón. Dos años y medio después de aquella fatídica lesión en el Mundial de pista cubierta de Glasgow, que además le dejó sin Juegos Olímpicos en París, cuando era una clara aspirante a las medallas, la atleta catalana pudo resarcirse en Birmingham. La madrileña Sofía Cosculluela, de 22 años, finalizó decimoquinta con 5.999 puntos.

Abdessamad Oukhelfen y Paula Sevilla cumplen

En el resto de pruebas con participación española, Abdessamad Oukhelfen y Paula Sevilla lograron puestos de finalistas. Oukhelfen terminó séptimo en los 10.000 metros con 28:21.89, su mejor marca de la temporada y un puesto mejor que el octavo conseguido en Roma 2024. Jesús Ramos, el otro español en la prueba, acabó 21.º con 30:28.30.

Por su parte, Paula Sevilla fue octava en los 400 metros con 52.03, después de haber disputado cuatro carreras en Birmingham. La victoria fue para la noruega Henriette Jæger, que ganó con récord nacional (49.04).

En longitud, Fátima Diame consiguió clasificarse para la final, mientras que Tessy Ebosele y Carmen Rosales quedaron eliminadas.

Tampoco hubo suerte en los relevos españoles de 4x100, tanto masculino como femenino, que no alcanzaron la final tras ser descalificados por sendas caídas del testigo.

Andy Díaz se lleva el duelo de cubanos en el Europeo

En cuanto a las finales, el italo-cubano Andy Díaz se proclamó campeón de Europa de triple salto en Birmingham con un espectacular registro de 18,15 metros, récord nacional italiano y cuarta mejor marca de la historia. El cubano nacionalizado italiano se impuso con claridad a su 'compatriota' Pedro Pichardo, plata con 17,76, y al también italiano Andrea Dallavalle, bronce con 17,37.

También destacó el sueco Andreas Almgren, que dominó los 10.000 metros en solitario desde el primer kilómetro y se llevó el oro con 27:23.44, récord de los campeonatos. Le acompañaron en el podio el suizo Dominic Lobalu y el francés Jimmy Gressier.

En el resto de las finales, la noruega Henriette Jæger se impuso en los 400 metros con récord nacional (49.04), por delante de la polaca Natalia Bukowiecka y la neerlandesa Lieke Klaver. El neerlandés Stefan Nillessen ganó los 1.500 metros tras una gran remontada final, mientras que la irlandesa Kate O'Connor conquistó el heptatlón con récord nacional.

En jabalina, el alemán Julian Weber logró el oro con un lanzamiento de 90,40 metros, récord del campeonato, y la ucraniana Yaroslava Mahuchikh venció en altura con 1,97 metros. Gran Bretaña puso el broche a la jornada con sendos triunfos en los relevos 4x100, tanto masculino como femenino.