Quique Llopis y Mohamed Attaoui ya brillan en un arranque triunfal del atletismo español

Hasta cinco mínimas para el Mundial de atletismo de Torun, varios triunfos y un récord de España se han batido en un gran domingo para los atletas españoles

Los atletas españoles han arrancado con fuerza este pasado fin de semana la temporada de pista cubierta y han logrado varias mínimas que les permitirán ser elegibles para disputar los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) de marzo.

Los vallistas Quique Llopis (7.50) y Asier Martínez (7.64), la velocista Jael Bestué, en 60 lisos (7.18), y los mediofondistas Mohamed Attaoui (3:35.65) y Carlos Sáez en 1.500 (3:35.94) cuajaron una gran actuación en sus respectivas carreras y mostraron que el atletismo español regresa con la misma fuerza con la que se fue la temporada anterior.

Si ya en el cross, los atletas españoles se han dejado ver dominando el Europeo y sobresaliendo en el Mundial, el regreso a las pistas no ha hecho sino confirmar el gran momento. En el mitin de Luxemburgo, de categoría plata de World Athletics, varios españoles acudieron para atacar la marca mínima de la federación internacional para los Mundiales y las lograron.

Especial fue ver la final de los 60 vallas, con tres españoles clasificados (Quique Llopis, Asier Martínez y Ángel Díaz), fue uno de los momentos más emocionantes del mitin de Luxemburgo. La victoria fue para el polaco Jakub Szymanksi (7.48), vigente campeón de Europa indoor, con Elie Bacari segundo y Quique Llopis tercero. Asier Martínez acabaría quinto, muy cerca de los mejores.

En los 1.500 metros, Carlos Sáez realizó su marca personal con 3:35.94, un crono que le permitió ser segundo y bajar una mínima que está establecida en 3:36. No lo logró por poco el murciano Mariano García, tercero con 3:36.44, pero sí consiguió mejorar el tiempo que marca la Real Federación Española de Atletismo (3:36.89). Eric Guzmán fue noveno con 3:38.9 y lejos de esa mínima a la que también aspiraba.

Varios triunfos españoles y Attaoui brilla en Málaga

Aunque sin la mínima de la RFEA que está establecida en 8,00 metros, el barcelonés Jaime Guerra se llevó la victoria en longitud con un mejor salto de 7,84 metros; lo mismo que logró la velocista Paula Sevilla en los 200 metros lisos. Segundo fue el vizcaíno Markel Fernández, en los 400 metros, aunque también sin marca mínima para el Mundial.

Sí la lograría la barcelonesa Jael Bestué, que igualó su mejor marca personal (7.18), y quedó segunda por detrás de la luxemburguesa Patricia Van der Weken (7.14) en los 60 lisos femeninos.

No tuvo que irse a Luxemburgo Mohamed Attaoui para lograr la mínima mundialista. El cántabro se estrenó en la temporada indoor en los 1.500 metros de la reunión de Antequera (Málaga) y lo hizo con un tiempo de 3:35.65, su mejor marca personal bajo techo.

Blanca Hervás, récord nacional de 300 metros

El domingo atlético para los españoles se completó con una marca representativa. Blanca Hervás, con un tiempo de 36.53, batió en la pista madrileña de Gallur la mejor marca española de siempre en los 300 metros bajo techo.

La atleta madrileña superó también, con esa marca, el récord de España al aire libre, que tenía Paula Sevilla con 36.92 al aire libre en 2023. En pista cubierta, el récord lo tenía desde el pasado año Eva Santidrián con una marca de 36.96.