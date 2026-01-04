Ren Nikaido deja a Domen Prevc sin el ansiado Grand Slam en el Cuatro Trampolines

El saltador nipón supera al esloveno por solo medio punto para lograr así su primera victoria en la Copa del Mundo en la mítica cita de Innsbruck

¿Saltó la sorpresa en Innsbruck? A medias. Domen Prevc llegaba a la tercera prueba del Cuatro Trampolines no solo como líder de la general, sino con la puerta abierta a conseguir el Grand Slam tras imponerse con autoridad en las dos anteriores pruebas de Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen. Pues bien, en esta ocasión hubo de conformarse con la segunda posición al ser superado por medio punto por el japonés Ren Nikaido, el campeón, mientras que el austriaco Stephan Embacher fue tercero.

Hablamos de que no fue un sorpresón como tal porque Prevc ya lo pasó mal en la calificación del sábado, en la cual fue trigésimo. En todo caso, le restó importancia con estas palabras. "Las condiciones fueron difíciles pero el salto no fue perfecto tampoco. Lo importante es mañana", comentaba.

Volviendo a lo que importa, a lo que ha sucedido hoy en el trampolín, el checo se ha quedado sin la opción de hacer el Grand Slam –imponerse en las cuatro pruebas– al ver que sus 137,3 puntos eran insuficientes para mantener a raya a Ren Nikaido con un salto magnífico de 131 metros. Salto perfecto, preciso y elegante con 139,8 puntos como premio y la primera plaza en Innsbruck. En cuanto a Embacher, que aún no tiene ni 20 años, firmó un salto de 130 metros que encandiló al público presente.

Ren Nikaido hace historia y Prevc se agarra al apellido

Ren Nikaido vuelve a ganar para Japón después de que el último en llevarse un trampolín fuese Ryoyu Kobayashi en 2022, ya que en 2025 ganó el Cuatro Trampolines, pero con cuatro segundos puestos. Por cierto, es uno de los pocos que han conseguido el Grand Slam, lo cual logró en 2019.

Pese a que el pleno de victorias ya es imposible para Domen Prevc, lo que sí tiene a mano es una Águila Dorada que conseguiría el 6 de enero en el cuarto trampolín de Bischofshofen (Austria). Recordemos que hace justo 10 años (2016) fue su hermano mayor Peter el que se hizo con el Cuatro Trampolines.

La clasificación general del Cuatro Trampolines

Pese a no vencer, el esloveno llega a la gran final del Cuatro Trampolines el martes en Bischofshofen con una sólida ventaja al frente de la clasificación. Acumula 895,8 puntos, 41,4 más que el también austríaco Jan Hoerl, cuarto este domingo, y 41,7 más que Embacher, mientras que Nikaido es cuarto con 841,7. En la general de la Copa del Mundo Prevc domina con 1.130 puntos, por los 762 del japonés Ryoyu Kobayashi y los 629 de Nikaido.