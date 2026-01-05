Lo más leído de 2025 en ESTADIO Deportivo

Con motivo del cierre de las fechas navideñas y la llegada de los Reyes Magos, en ED hacemos nuestro particular regalo en forma de repaso del año pasado, con las diez noticias más leídas en 2025

En ESTADIO Deportivo queremos tener un particular regalo de Reyes para todos nuestros lectores y seguidores. Hacemos un repaso informativo del año 2025 recordando las diez noticias más leídas por nuestros usuarios durante el año pasado.

1. ILIA TOPURIA

La noticia más leída del año en la web de ESTADIO Deportivo tiene como protagonista al luchador español de la UFC. Exactamente se trata de una opinión de Antonio Medina de enero de 2025 que habla sobre unas declaraciones del entrenador de Topuria.

2. LAMINE YAMAL

El segundo artículo más leído de 2025 en ED tiene como protagonista al jugador del FC Barcelona, aunque en este caso no trata sobre nada deportivo. La noticia hace referencia a que la joven estrella azulgrana fue la imagen de una campaña publicitaria de la WWE para su retorno a España.

3. OPEN DE AUSTRALIA

El tenis ha sido muy seguido por los lectores de ESTADIO Deportivo durante el año pasado. Una noticia sobre la ronda en la que entraban los favoritos en el primer Grand Slam del año cierra el podio de los artículos más leídos en 2025.

4. NOVAK DJOKOVIC

Como la cuarta noticia más leída del año también hay una relacionada con el mundo del tenis, aunque en esta ocasión tiene como protagonista a Novak Djokovic y su pase a cuartos de final de Roland Garros.

5. DEBATE DE ED (VINICIUS)

La quinta noticia más vista de 2025 es uno de los ya clásicos Debates de ED. Se trata de un debate del pasado mes de julio entre Alejandro Sáez y José Antonio Rivero y con la renovación de Vinicius por el Real Madrid como protagonista. Un tema que todavía está de actualidad.

6. MARC MÁRQUEZ

La sexta posición es para Marc Márquez, tras la actuación del piloto de Ducati en el Gran Premio de Jerez de MotoGP.

7. MARCO ASENSIO

El futbolista balear protagoniza la séptima noticia más leída en ESTADIO Deportivo en 2025, una información del pasado mes de mayo sobre su futuro, cuando estaba en el Aston Villa.

8. VINICIUS

El jugador del Real Madrid vuelve a aparecer por segunda vez entre las diez noticias más vistas del año en ED. En esta ocasión se trata de una información sobre la sanción del brasileño por agredir a Dimitrievski en el partido de liga ante el Valencia.

9. MASTANTUONO

De nuevo, otro artículo relacionado con un jugador del Real Madrid se coloca entre lo más leído de 2025. En este caso se trata del debut de Franco Mastantuono con el conjunto blanco en liga ante Osasuna.

10. NICO WILLIAMS

Cierra este particular ranking una noticia de Nico Williams del pasado mes de mayo, en la que se informa sobre la recuperación del jugador del Athletic y la convocatoria de la Selección para la Final Four de la Nations League.

Estas han sido las 10 noticias más vistas por todos ustedes en un 2025 cargado de información. Recuerden que en 2026 seguiremos contándoles todo lo que ocurra en el mundo del deporte con la profesionalidad y rigurosidad que nos caracterizan.