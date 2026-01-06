Rally Dakar 2026 | Etapa 4, AlUla (Marathon): perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

La cuarta etapa del Dakar es una de más temidas del campeonato: la Etapa Maratón, es decir, sin equipos de asistencia mecánica al llegar al campamento

La aventura continua en el el Rally Dakar 2026 donde todo es posible en la etapa que tendrá lugar mañana 7 de enero. 417 kilómetros de especial y 75 de enlace espera a los pilotos que correrán sin equipo de asistencia mecánica al llegar al campamento en Ultimate. En motos, la Etapa 4 es aún más crítica debido a la vulnerabilidad del piloto y el desgaste de los neumáticos.

La exigente Etapa Marathon

En Ultimate, los pilotos tienen la misión de conducir con cautela, mimando al máximo el coche ya que un golpe fuerte o una avería grave podría significar el abandono ya que no contarán con asistencia, teniendo que reparar el vehículo con las herramientas que lleven a bordo. Eso sí, los competidores se pueden ayudar entre sí, entrando en juego el papel del 'mochilero' para darle piezas, por ejemplo.

En motos, el terreno de AlUla es mineral, lleno de piedras afiladas y rocas, por lo que el mousse puede verse debilitado por el calor del terreno. Al no haber asistencia, si el neumático se destrozase, tendrían que hacer los casi 400 km de la segunda parte de la maratón en la llanta. También entra aquí en juego la estrategia de equipo, donde ceder piezas es la clave para poder continuar en cabeza.

El Vivac Refugio

La gran novedad de 2026, separando los campamentos y creando un ambiente de supervivencia total. El trabajo en equipo en Ultimate es fundamental, ya que el piloto y el copiloto se reparten las tareas. Eso sí, dormir será tarea complicada debido a las reparaciones mecánicas que se realizan hasta altas horas de la noche. En motos, esta tarea es individual, donde el mayor riesgo de desgaste es en los neumáticos y la cadena. Duermen en tiendas de campañas, con sacos de dormir, esterilla y una ración de comida en un ambiente extremo y bajo cero.

Horarios de la Etapa 4

Como es habitual, para poder seguir en directo tanto los coches como las motos en la etapa más trepidante del Dakar habrá que madrugar, ya que en hora peninsular mañana miércoles 7 de enero sobre las 5:30 y los coches sobre las 6:00.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 4 del Rally Dakar 2026 de AlUla a AlUla el miércoles 7 de enero a partir de las 21:50 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.