Scottie Scheffler alcanza a Tiger Woods en el PGA Tour

El jugador estadounidense es condecorado por cuarta vez consecutiva como el mejor jugador del año en el circuito PGA, algo que solo había hecho anteriormente el 'Tigre'

Para sorpresa de nadie, el golfista estadounidense Scottie Scheffler ha sido nombrado mejor jugador de 2025 del PGA Tour, mientras que el sudafricano Aldrich Potgieter ganó el premio al mejor joven del año, tal y como ha hecho oficial la propia competición.

Siendo número 1 desde mayo de 2023, Scheffler, con seis victorias en el circuito en 2025, se ha convertido en el segundo jugador en ganar el premio cuatro o más veces consecutivas, después del estadounidense Tiger Woods (1999-2003). Y no es un galardón cualquiera; tanto es así que lleva el nombre del estadounidense Jack Nicklaus, leyenda del golf. En esta ocasión logró el premio al jugador del año tras superar en las votaciones al inglés Tommy Fleetwood, al estadounidense Ben Griffin y al norirlandés Rory McIlroy.

Lo cierto es que Scheffler pasa por ser todo un prodigio del golf. A sus 29 años no solo tiene un palmarés envidiable en el circuito mundial, sino que hace un año se hizo además con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En cuanto a los majors conquistas, hablamos de que tienen dos Masters de Augusta, logrados en los años 2022 y 2024, un PGA Championship (2025) y The Open (2025). Para completar el Grand Slam aún tiene pendiente el US Open, lo cual no borra el hecho de que sea el gran dominador de los últimos años en el golf mundial.

Aldrich Potgieter, buscando su lugar

Potgieter, por su parte, campeón del 'Rocket Classic' 2025, fue uno de los cinco novatos que ganaron en el PGA Tour esta temporada y el único que se clasificó para los 'playoffs' de la FedExCup.

A la edad de 20 años, consiguió el premio que lleva el nombre del exjugador Arnold Palmer después de superar en las votaciones al inglés Michael Brennan, a los estadounidenses Steven Fisk y William Mouw, y al australiano Karl Vilips.

En desarrollo.