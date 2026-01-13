La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 13 de enero de 2026
El Sevilla vuelve a defraudar a los suyos en un partido que no mereció perder, pero en el que acabó frustrado por un inocente penalti
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 13 de enero de 2026
SEVILLA FC 0-1 RC CELTA: VER PARA CREER
Un penalti anotado por Marcos Alonso en el 88' castiga a un Sevilla voluntarioso que volvió a perder por lesión a Vargas
EL MADRID ECHA A XABI ALONSO Y SUBE A ARBELOA
El equipo blanco pierde la paciencia y, tras caer en la Supercopa, prescinde de su técnico
'CUCHO' Y JUNIOR LE COMPLICAN LA VIDA A PELLEGRINI
Al Betis le coge la lesión del colombiano a contrapié, en el momento que quiere vender a Bakambu y al Chimy
LA COPA ABRE HOY FUEGO CON VARIOS HISTÓRICOS
Real Sociedad-Osasuna, Depor-Atlético y Cultural Leonesa-Athletic, en la jornada del martes