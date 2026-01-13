El Sevilla vuelve a defraudar a los suyos en un partido que no mereció perder, pero en el que acabó frustrado por un inocente penalti

El Sevilla cae ante el Celta por la mínimaCordon Press

13 de enero de 2026 00:38 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 13 de enero de 2026

SEVILLA FC 0-1 RC CELTA: VER PARA CREER

Un penalti anotado por Marcos Alonso en el 88' castiga a un Sevilla voluntarioso que volvió a perder por lesión a Vargas

EL MADRID ECHA A XABI ALONSO Y SUBE A ARBELOA

El equipo blanco pierde la paciencia y, tras caer en la Supercopa, prescinde de su técnico

'CUCHO' Y JUNIOR LE COMPLICAN LA VIDA A PELLEGRINI

Al Betis le coge la lesión del colombiano a contrapié, en el momento que quiere vender a Bakambu y al Chimy

LA COPA ABRE HOY FUEGO CON VARIOS HISTÓRICOS

Real Sociedad-Osasuna, Depor-Atlético y Cultural Leonesa-Athletic, en la jornada del martes