El resurgir del Chimy Ávila, el ridículo del Real Madrid, el posible fichaje de Mingueza por la Juventus de Turín... así vienen las portadas

La Copa del Rey es la gran protagonista este 15 de enero de 2026, con sorpresas mayúsculas, héroes inesperados y un Betis que sigue soñando de la mano del Chimy Ávila

Así vienen hoy, 15 de enero de 2026, las portadas nacionales e internacionales, con una clara protagonista: la Copa del Rey, que destaca el fútbol español y africano, y deja titulares de gran importancia.

La portada de ESTADIO Deportivo

En ESTADIO Deportivo, el gran titular es verdiblanco: “EL CHIMY SE VA DE COPAS”. Dos goles del argentino Chimy Ávila permiten al Real Betis evitar el desastre ante el Elche y seguir vivo gracias al carácter competitivo del equipo de Pellegrini. Junto a ello, atención a la situación límite de Fábio Cardoso, sin minutos en 2026 pese a sanciones y lesiones en la zaga, un caso que genera inquietud en Nervión.

En la prensa nacional, el foco está en las sorpresas coperas. El gran golpe lo firma el Albacete, que elimina a un Real Madrid irreconocible en el 94’, un resultado que abre debates profundos sobre el proyecto blanco y que hace aún más grande la figura de Xabi Alonso, como bien refleja nuestra portada con ese “Arbeloa hace bueno a Xabi”. También destaca la eliminación del Rayo Vallecano a manos del Alavés, confirmando que esta edición del torneo no perdona errores.

En el plano internacional, África acapara miradas con la final Marruecos-Senegal en la Copa de África, tras unas semifinales cargadas de tensión, penaltis y emoción. Bono, ex portero del Sevilla, fue nuevamente el héroe en una tanda de penaltis en la que En-Nesyri culminó marcando el definitivo tanto para dar el pase a la final a la anfitriona del torneo.

Prensa madrileña

En el diario MARCA abren con la debacle del Real Madrid en Copa del Rey tras caer en el descuento por 3-2 ante el Albacete con el titular de 'Debacle total'. Un debut de Álvaro Arbeloa que deja muchas dudas en el cuadro blanco tras la destitución de Xabi Alonso apenas unos días. En el diario AS aparece el titular de 'La vida sigue igual... o peor', haciendo referencia al estado tan paupérrimo que sigue demostrando el Madrid pese al cambio de entrenador.

Prensa catalana

En Mundo Deportivo abren con el titular 'A la calle', siendo de nuevo el Real Madrid el claro protagonista en las portadas tras caer eliminado en los octavos de Copa. En el diario Sport el titular es 'Ridículo espantoso', con Arbeloa y Vinicius acaparando la portada. En ambos medios, se señala el partido 'trampa' que tiene hoy el FC Barcelona ante el Racing de Santander, correspondiente también a los octavos de una Copa que no para de dejar sorpresas.

Prensa Internacional

En la prensa internacional se destaca la gran victoria del Porto por (1-0) ante el Benfica y el posible fichaje de Mingueza por la Juventus de Turín, el cual está bastante avanzado y podría cerrarse en las próximas horas.