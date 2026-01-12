La Prórroga de Estadio Deportivo 3x18: Supercopa, Fabián Ruiz, Isaac Romero, Villarreal, Antony...

Programa número dieciocho de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', el primero de 2026, como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Álvaro Palomo y Fernando Ruiz como invitados. El pinchazo del Betis ante el Oviedo, la victoria del Barça en la Supercopa, los rumores en torno a Fabián, la posible salida de Isaac Romero del Sevilla y las opciones de Liga del Villarreal, protagonistas del programa.

Comenzamos hablando del empate del Real Betis ante el Oviedo y de la mala racha del conjunto verdiblanco ante los equipos de la zona baja de la clasificación (Oviedo, Levante, Valencia y Girona). También comentamos el rendimiento de Pellegrini y las opciones europeas esta temporada, así como los rumores que sitúan a Fabián Ruiz en Turquía.

Por otro lado, comentamos la opción de que Isaac Romero abandone el Sevilla FC este mercado de invierno y ponemos nota tanto a los nervionenses como a los verdiblancos tras la primera vuelta de LaLiga EA Sports.

También charlamos sobre la final de la Supercopa entre el FC Barcelona y el Real Madrid (3-2), de la que supuestamente ha salido fortalecido Xabi Alonso pese a la derrota madridista. Además, opinamos sobre las opciones de pelear el título de liga del Villarreal y las del Valencia de bajar a Segunda.

