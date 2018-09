Machín repasa nombres propios: André Silva, Vaclik, Banega, Roque Mesa...

Pablo Machín ha analizado el partido que le espera en Ipurúa este sábado tras ganar al Real Madrid pero también ha repasado varios nombres propios de su plantilla. Preguntado sobre la renovación de Sarabia, el míster ha espetado: "La implicación de Sarabia es total, su renovación no sé cómo está, él está tranquilo y si sigue así será importante en el Sevilla mucho tiempo".

En cuando al estado de forma de André Silva, el soriano ha comentado: "André Silva ha empezado extraordinariamente bien. Hoy por hoy está disputando el Pichichi, por qué no lo va a hacer al final de Liga. Sería una excelente noticias para nosotros, sería señal de que nos ha ido muy bien. Haciendo tantos goles deberíamos estar arriba pero para eso queda mucho, vamos a seguir trabajando para que André siga teniendo ocasiones, como Wissam, Promes, Sarabia...".

La situación por la que ha pasado Vaclik: "Hay situaciones que tienen más repercusión. Salió un vídeo del final del partido, es una charla habitual y era lógico que tuviera un gesto a un compañero que lo había pasado mal. Los que somos padres sabemos lo que conlleva. Él mostró todo su empeño en jugar, le dije que decidiera él, que estuviera tranquilo pero él lo tenía claro. Es un jugador importante, él nos ayudó y lo lógico era agradecérselo independientemente de cómo fuera el partido. Hay muchas interioridades que suceden que si se supieran se daría cuenta mucha gente que los futbolistas son muy profesionales y anteponen los intereses del club a los suyos propios".

Vaclik apunta a líder del vestuario: "El portero es una posición muy solitaria, bonita cuando lo haces bien y destacas, pero que recibes palos cuando los diez de delante no hacen bien su trabajo. Vaclik tenía claro que quería venir al Sevilla, él disipó las dudas que se podían generar a su llegada. Ha aprendido el castellano, estuvo en la concentración muchas horas estudiando para comunicarse cuanto antes. Esto hace más fácil que las cosas salgan, la calidad ya la tenía, pero todo lo que rodea al futbolista también ayuda".

Roque Mesa está para jugar en Eibar: "Roque es un jugador del que demandamos que sea intenso, se le conocía más por el jugador de toque que lo sigue siendo y aquí está adquiriendo un rol de recuperador también, como Éver.

Banega y la acumulación de minutos: "Ahora tiene protagonismo, se siente a gusto, ocupa mucho espacio. Banega te demanda competir jueves y domingo, creemos que lleva muchos partidos pero todavía estamos en la primera parte de la temporada y aunque haya estado en el Mundial, siempre digo que los que llegan a este nivel son superdotados. Éver es un superdotado".

Los lesionados: "Si fuera por los futbolistas hubieran estado jugando con el Madrid ya. Las lesiones necesitan un tiempo para que los huesos se consoliden, al ser en el brazo pueden entrenar. Creo que no llegarán para esta semana. Me centro en los que están, no estoy preguntando constantemente cuándo van a estar. Los plazos hay que cumplirlos. Amadou tendrá que estar algunas semanas más para entrenar con el grupo y el tema de Gonalons es el más preocupante, tiene una fisura en la pierna y es más complicado. Hasta después del parón no podemos verle trabajar, luego ver si tiene dolencias y ver si puede llegar antes o después".