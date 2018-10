Machín: "Tenemos claro que no se vive del pasado"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha comparecido esta tarde en la rueda de prensa previa al partido ante el Krasnodar. Así espera el preparador nervionense el choque de este jueves. "Los dos equipos tenemos un estado de forma similar. Quizás mejor nuestro rival, que va segundo y ha tenido una gran racha de victorias manteniendo la puerta a cero. Venimos con la moral alta pero respetamos al Krasnodar", ha espetado.

Una de las primeras preguntas en el Krasnodar Stadium fue en relación al sevillista Quincy Promes, que este verano llegó a Nervión procedente del Spartak de Moscú: "Ha estado jugando en esta liga, conoce bien al rival y a muchos de sus jugadores. Siempre se puede comentar algún aspecto que mañana concretaremos más, pero nuestros técnicos han hecho un análisis exhaustivo. Está en la convocatoria y tiene opciones de jugar, ya sea desde el inicio o desde el banquillo. Le fichamos porque es un excelente jugador y aquí ha hecho muchos goles. En el Sevilla está jugando en una posición más cercana a la banda, por el buen momento del equipo y porque necesitaba una adaptación. No ha podido mostrar esa faceta goleadora pero ojalá pronto nos ayude".

Machín ha avisado del complicado partido que les espera mañana a sus jugadores: "Hemos visto partidos del Krasnodar y su idea de juego es muy parecida a la de muchos equipos españoles. Propone un juego combinativo saliendo con el balón controlado desde atrás, pero tiene futbolistas delante con velocidad que pueden sorprender a la contra. Es un equipo muy equilibrado como dicen sus estadísticas, moderno y con un entrenador joven que trata de traer ideas nuevas".

Como toque de atención ha servido la derrota del Real Madrid ante el CSKA ayer en Champions: "El partido entre el CSKA y el Real Madrid es una prueba de que todos los partidos son difíciles de ganar. Todos los equipos en Europa tienen un alto nivel y lo ponen difícil siempre. Internamente, cada entrenador debe valorar si su plantilla necesita más o menos rotaciones. El Krasnodar también viene jugando con su once titular, porque cuando las cosas van bien, los entrenadores intentamos alargar esa inercia positiva. Lo hemos hecho esta semana y el último entrenamiento nos hará ver cómo están. Nuestro trabajo es intuir lo que es mejor para ganar, que es el objetivo inmediato".

Por último, Machín no evitó la etiqueta de favorito pero dejó claro que deben demostrarlo en el campo: "El nombre del Sevilla en esta competición viene de una jerarquía de muchos años. Quizás por eso pueda parecer que somos favoritos, pero tenemos claro que no se vive del pasado y que tenemos que demostrar que nos merecemos ganar el partido en el campo, no con la historia".