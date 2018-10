Vaclik: "No dudé ni un minuto la oferta del Sevilla"

El arquero Tomas Vaclik se ha convertido, con permiso de André Silva, en uno de los fichajes más acertados del Sevilla F.C. este verano. Un arquero que transmite seguridad bajo palos y que está creciendo a la par que el Sevilla de Pablo Machín.

Y como tal, ha estrenado su nueva página web oficial, en la que, entre diversas fotografías, también comparte su biografía: "Después de cuatro temporadas en Suiza pensaba que necesitaba un reto más importante. Nunca oculté mi ilusión de jugar en un club de las cinco grandes ligas europeas. Por ello, cuando recibí la oferta del Sevilla, un equipo destacado de LaLiga y varias veces ganador de la Europa League, ¡No lo dudé ni un minuto!".

Un espacio en el que el arquero sigue desvelando algunos de sus secretos más íntimos y su llegada a Nervión. "Ni siquiera tuve tiempo de celebrar el ascenso con el Vitkorie, cuando me llamaron para el reto más grande de mi carrera por aquel entonces. En la Euro queríamos el objetivo de pasar de grupo y no perdimos ni un partido. Desgraciadamente nuestros planes se vinieron abajo pronto. No planificamos bien el físico y salimos del torneo sin éxito", argumenta el arquero sevillista.