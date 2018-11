Pádel y 'Facetime', así desconecta Machín del fútbol

"Sevilla es una ciudad cautivadora, da gusto pasear y tomarse una caña con tapita, este clima de aquí es espectacular y lo facilita. Me gusta mucho el centro, pero no tengo aún un rincón favorito. De hecho, vivo a cinco minutos de la ciudad deportiva y nuestro hábitat es éste: de casa a la ciudad deportiva, porque últimamente entrenamos menos veces en el Sánchez-Pizjuán. Con lo cual, para ir a Sevilla tienes que desplazarte exprofeso y cuando vienen algunas amistades y te dicen 'Enséñame un poco Sevilla', pienso que igual me lo tienen que enseñar ellos", explica Pablo Machín, quien admite que le cuesta un poco desconectar del fútbol y de sus obligaciones como técnico en su tiempo de descanso.

"Ahora, durante el parón, mi tiempo libre lo invierto en vosotros (los medios de comunicación), porque he tenido que atender varias entrevistas", bromea el entrenador blanquirrojo, quien asegura que tiene dos métodos para cambiar el chip.

"Es verdad que tienes la mente puesta siempre en lo que te ha pasado en el último entrenamiento, en encontrar una solución a algún problema... Está claro que no es un trabajo de funcionario de 08:00 a 15:00 h y ya está. Siempre tienes ocasión de saber un poco más de tu próximo rival, de ver cómo ha sido su último partido... Yo, habitualmente, o juego al pádel una o dos veces por semana con un buen grupo que he hecho o salgo a tomar algo con los amigos o con los compañeros del cuerpo técnico; pero lo único que realmente me libera de todo es llegar a casa antes de que mis hijas hayan cenado -mi familia sigue viviendo en Girona- y poner un 'Facetime' para hablar con ellas y verlas. Eso te da un chute anímico y un subidón".