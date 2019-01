Nolito: "Intento ayudar a mis compañeros cuando tengo la oportunidad"

El delantero del Sevilla Manuel Agudo 'Nolito' afirmó, tras ganar 1-3 en San Mamés en la ida de octavos de final de la Copa del Rey, que el Athletic Club "es un gran rival siempre" y que "no se rendirá" el miércoles en la vuelta en el Sánchez Pizjuán.

"Creo que el Athletic es un gran rival siempre, en mi opinión era un partido difícil y creo que el equipo ha estado bien, que en muchas fases del partido hemos dominado y que hemos sido efectivos también", dijo al final del partido a beIN Sports un Nolito "contento por la victoria".

A pesar de ello, el gaditano no ve la eliminatoria decidida. "Con todos los respetos, el fútbol cambia de un partido a otro y hay que jugarlo. Hoy hemos dado un pequeño pasito pero en nuestro campo tenemos que ganar sí o sí porque creo que el Athletic no se rendirá", dijo, ya más centrado "en el partido de Liga" del domingo entre ambos equipos, "que es más importante".

"Siempre hay que mejorar muchas cosas, pero ojalá que no nos metan ningún gol y que nosotros seamos efectivos. El equipo tiene muy buena dinámica y ojalá sigamos con esta marcha tan positiva", comentó de cara a ese choque.

Sobre su situación personal de menor protagonismo del esperado, aunque este jueves fue titular y marcó un gol, asumió que "es lo que hay". "Me gustaría jugar mucho más, pero el fútbol es así. Estaré a la espera de lo cuando el entrenador crea conveniente y no me queda otra que seguir trabajando e intentar ayudar a mis compañeros cuando pueda o tenga la oportunidad de hacerlo", apuntó.