Caparrós habla sobre Munir, Morata, Rog, Sarabia, Banega, Mercado, Arana...

Joaquín Caparrós ha repasado los nombres propios del mercado del Sevilla, que no da ni mucho menos por cerrado pese a que ya ha habido una salida y dos entradas.

Morata: "El tema de Álvaro estaba ahí. El Sevilla es un equipo apetecible. A él le apetecía. Nos ponemos en contacto, pero nada más. Cuando se habló de cantidades era imposible. Tardamos poco en saber que era imposible. Estamos muy contentos con las dos incorporaciones. Munir tiene proyección grande. Nos ayuda a tener más competitividad. Ha sido un fichaje trabajado. Gracias a su agente y a Carlos y Paco que han hablado con el futbolista. Había muchos, muchos equipos detrás del futbolista, pero la conversación con ellos hizo que viniera a un equipo grande como el nuestro".

Sarabia y Banega: "Hemos hablado con los dos agentes. La predisposición es buena. Queremos llevar a cabo las dos renovaciones. Esperemos que lleguen a buen puerto. A Éver lo apreciamos y es importante, tanto como Pablo. Esperemos que no tarde mucho. Nos gustaría que cuando hablas con un futbolista pues cierre lo más pronto posible. Una vez que pasen estos quince días seguro que van a venir a Sevilla e intentaremos cerrarlo".

Marko Rog: "Nos centramos en lo que ha venido. No descansamos para mejorar la plantilla, que no es fácil. Ahora disfrutar de Munir, que tenía muchos equipos y va a estar con nosotros. Aspirarmos a llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. También tenemos la incorporación grata de Bryan Gil y que si no tiene ningún tipo de desgracia va a escribir páginas importantes no sólo en nuestro club, sino en el fútbol español".

Salida de Arana: "No descartamos nada en salidas ni entradas. Somos un equipo vivo. Lo que sea beneficioso para el club se lo comunicamos al presidente. Queda mucho mercado para una cosa o para otra. Pero hablar de este tipo de situaciones es perder un poco el tiempo".

Renovación de Machín: "Estamos contentos con los resultados de la primera vuelta. Estamos muy contentos con el entrenador y el cuerpo técnico. Hay que dar pasos y hablar. Ahora estamos centrados en el mercado y todo tiene sus tiempos. Lo que sí digo es que estamos muy contentos".

Renovación de Mercado: "No ha habido reunión, pero la tenemos prevista. Mercado le ha dado mucho al Sevilla y tenemos que hablar con él y escucharlo. No es sólo nuestra predisposición, también la suya".

Mateu pitará en el Bernabéu: "Está el VAR, ¿no? Habiendo VAR no hay problema. Esperemos que se haga un buen partido y que no nos acordemos ni del VAR ni del árbitro".