Promes se gana a Nervión

Quincy Promes se ha ganado a la afición sevillista con su evidente entrega y aportación como carrilero. Después del arranque dubitativo de su etapa como nervionense, lastrado por su desempeño en una posición, la de delantero centro, en la que no se siente cómodo, el holandés ha encontrado su sitio con recorrido en los laterales y se ha convertido en el as de Machín para solucionar cualquier problema. De tal forma ha respondido que ha pasado de ser un remiendo para estas posiciones a ser la opción preferida del sevillismo para ejercer de carrilero zurdo, por delante de Escudero, titularísimo desde hace tiempo.

El pucelano no atraviesa por su mejor momento y Promes ha aprovechado la oportunidad para amenazar su 'status quo', mejorando con creces contra el Eibar las prestaciones de su compañero durante la media hora que ejerció en la izquierda. En defensa recuperó más balones y se impuso en mayor números de acciones por arriba, y en ataque le otorgó al equipo la profundidad que le faltaba en ataque por ese costado, hasta el punto de asistir a Sarabia en el empate contra los armeros.

Esta actuación ha terminado de convencer a los sevillistas, que, según la encuesta realizada por www.estadiodeportivo.com, le prefieren a él como carrilero izquierdo por delante de Escudero. Así, un 87% de los participantes antepone al tulipán; sólo el 13% apoya a Escudero.