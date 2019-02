La Lazio, con 10 bajas

La Lazio, rival del Sevilla en los dieciseisavos de final de la UEL, se mide este domingo (15:00 horas) al Genoa en la Serie A del Calcio. Un partido para el que Simone Inzaghi podrá contar ya con Ciro Immobile, pero no así con Luis Alberto, quien se retiró el jueves ante el Sevilla. Tampoco estará Milinkovic-Savic, quien se ejercitó este sábado con el grupo pero que, de llegar, lo hará para el del Sevilla.

"Tenemos diez jugadores no disponibles. A saber, Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Lukaku, Berisha, Durmisi y Leiva. Llamé a este último a pesar de tener un tobillo hinchado y veré mañana si puedo usarlo porque hoy no estaba en condiciones de entrenar. Esto no tiene que ser una coartada porque, en cualquier caso, un Lazio competitivo saldrá al campo para enfrentarse a un rival duro, como es el Genoa. Vamos a seguir adelante con una cabeza alta con la esperanza de recuperar muchos jugadores en cuestión de días", ha asegurado Inzaghi.

Las entradas, a la venta

El Sevilla FC, por su parte, ya ha puesto a la venta de las entradas para la vuelta europea del próximo miércoles frente a la Lazio en el Sánchez-Pizjuán, fijado a las 18:00 horas. Incluido en el Abono Total, quienes dispongan del Abono Normal podrán activar su asiento desde 10 a 20 euros, en función de su localidad, hasta este domningo, tanto por Internet como en taquillas. Las entradas no retiradas saldrán al público en general.