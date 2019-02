"Hay personas que tienen que salir a dar la cara por encima del técnico del Sevilla"

Ramón Somalo se ha expresado en los micrófonos de Cope Sevilla sobre la situación que vive el equipo blanquirojo en este momento. Fue consejero del Sevilla y representante de la Federación de Peñas desde que Jose María del Nido estuvo a cargo de la presidencia del equipo y dejó su cargo en la última junta de accionistas.

"No sé cuál es la solución. La solución la tienen que buscar dentro del club y no sólo el entrenador. Desde el presidente hasta el director deportivo€ creo que se está perdiendo el nivel de exigencia en el club. El Sevilla era un tren que venía con una velocidad altísima, está en una situación económica muy boyante, con un contrato de televisión que ha mejorado mucho. Yo no hago único responsable al entrenador. El club tiene que salir y hacer una de dos cosas: o defenderlo o echarlo. No hay que permitir que crezca la bola de nieve", dijo sobre el club.

También hizo referencias al presidente, José Castro: "Hay personas que tienen que salir a dar la cara por encima del entrenador del Sevilla. El director deportivo no solo hace la planificación sino también lleva el día a día del club€ estoy convencido de que lo están haciendo, porque el equipo de la dirección deportiva tiene confianza, igual que la tiene el entrenador", criticó Somalo en Cope Sevilla.

Sobre la plantilla dice que "la situación es delicada, pero no hay que entrar en catastrofismos. Creo que este entrenador tienen crédito para que el club salga a su amparo. Ya nos pasó con el anterior director deportivo, que se llevaba los palos mientras no se lo llevaban otros. Creo que Machín es un entrenador válido e ideal para el Sevilla, pero el club debe parar esta bola de nieve cuanto antes. No soy partidario de los análisis parciales. Hay jugadores que no están en su mejor momento. André Silva se está cayendo. Mudo Vázquez tiene que mejorar mucho más, como Escudero€ si miramos hacia abajo en la tabla, nos sobra. Tenemos mejor plantilla que el Alavés, Getafe, creo que también mejor que el Betis y con el Valencia nos echamos a pelear ahí", dijo el exconsejero sevillista.