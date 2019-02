Vaclik desvela parte de su trabajo diario en el Sevilla

No hay duda alguna. Su fichaje, por coste (2 millones al contado y 4,1 en función de objetivos) y rendimiento, es uno de los grandes aciertos, si no el mayor, de la dirección deportiva que comanda Caparrós. Pero Tomas Vaclik ha demostrado que no es infalible.

Son incontables las actuaciones decisivas del meta checo. Nada más aterrizar, acabó de un plumazo con las dudas que se cernían sobre la portería en los últimos años y raro era el partido en el que no salvaba a su equipo. Pero la crisis del bloque también le afecta. En los últimos encuentros ya venía dando síntomas de una mayor inseguridad, aunque sin fallos groseros, y ante el Barça, un error suyo en el despeje facilitó la acción del 2-2.

Por todo ello, el ex del Basilea ha hecho autocrítica a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "Recuerden que las lecciones más grandes de la vida se aprenden generalmente en los peores momentos y en los peores errores". Con ello, demuestra confiar en sí mismo, y no hay duda de que en Nervión también confían en él.

Además, Vaclik ha aprovechado para mostrar a través de su página web parte de su trabajo diario en el club. "Hoy les presento a una persona con la que paso mucho tiempo. Probablemente, con el que más, es José Luis Silva, el entrenador de porteros. Es clave para mí, estoy con él todos los días, es mi jefe más cercano, diría que el 90% de las instrucciones que recibo son de él, y el 10% del entrenador, por eso es tan importante para mí", confiesa el portero.

"He estado con él desde el primer día que vine a Sevilla. Él tiene un estilo de entrenamiento diferente al que yo solía tener, él quiere otras cosas para mí. Hacemos un análisis en vídeo de los rivales, algo que no hacía en Basilea, pero también puede ser porque en Suiza la liga tiene diez equipos y yo llevaba allí ya cuatro años. Pero la mayor diferencia la he encontrado en su edad, José tiene solo 39 años, terminó su carrera en 2009 y desde entonces ha sido entrenador en el Sevilla. ¡Es el entrenador maás joven que he tenido en mi carrera!", desvela el internacional checo.