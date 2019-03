Ángel Torres ya teme por Bordalás: "Algún grande se lo querrá llevar"

El Getafe es la gran revelación de la temporada. El conjunto azulón ocupa plaza Champions y su entrenador, José Bordalás, se ha ganado el respeto de un gremio que en ocasiones ha despreciado su estilo. Sin embargo, su trabajo está ahí, y Ángel Torres, presidente del Getafe, habló ayer sobre su futuro. "Ojalá Bordalás se quede aquí muchos años pero entiende que algún grande se lo querrá llevar", dijo ayer en 'El Transistor'.

En cualquier caso, el presidente getafense se ha movido para renovar el contrato de Bordalás. "El domingo pasado tuvimos un primer contacto con el representante de Bordalás", señalaba Torres, que no tuvo reparos en recomendar al técnico alicantino para el Real Madrid: "Si me pidiese Florentino opinión sobre un entrenador.... el más completo que he tenido es Bordalás".

Sobre su relación con los entrenadores, Torres ha defendido que tienen total independencia dentro de su club: "En 30 años, nunca le he pedido a un entrenador las alineaciones". También sacó la cara la forma de jugar de su equipo: "Se nos dan palos injustamente; a mí se me está esperando y lo pagan el entrenador y los jugadores".

Otro nombre propio en clave getafense es la figura de Jorge Molina, a quien también espera seguir teniendo a su lado. "A Jorge Molina le vamos a renovar, se lo merece. Estará en el Getafe mientras quiera y el día que deje el fútbol se quedará conmigo en el club de director deportivo o de lo que quiera".