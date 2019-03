El Milan piensa en Promes

No lo ha tenido sencillo Quincy Promes en Nervión, donde ha tenido que tirar de polivalencia para conseguir hacerse un hueco en el once de Pablo Machín, que no juega con extremos, posición natural del internacional holandés. Partiendo como recambio de Ben Yedder y André Silva para la delantera al inicio de temporada, junto a Muriel, ahora en la Fiorentina; el ex del Spartak de Moscú se ha visto obligado a participar también como interior y como carrilero por ambas bandas, donde se ha asentado; especialmente en el carril izquierdo, ante los problemas físicos de Escudero y la falta de protagonismo de Arana y Aleix Vidal, teórico comodín para ambos costados. De hecho, donde apenas ha jugado Promes es en su posición natural, la de extremo, donde lo ha hecho sólo de manera puntual en algún encuentro.+

En total, 2.260' como sevillista, repartidos en 39 encuentros, que han sido suficientes para que el internacional holandés acabe de convencer a Leonardo, director deportivo del Milan que el pasado verano ya lo tuvo anotado en su agenda, cuando finalmente acabó recalando en las filas nervionenses a cambio de 20,5 millones de euros.

En Italia, de hecho, aseguran que junto a Saint-Maximin (Niza) y Sarr (Rennes), el sevillista es uno de los objetivos 'rossoneri' para la 19/20.

Complicado, en cambio, se antoja el negocio, si la idea del Milan acaba siendo la que avanza 'Calciomercato'. Según la web italiana, los lombardos, que lo tasan en unos 25 kilos, intentarían introducirlo en la operación de André Silva, por el que el Sevilla FC tiene una opción de compra valorada en 39 millones de euros. Es decir, un trueque en el que los de Nervión, incluso, deberían abonar 14 millones como diferencia. Un negocio que, lógicamente, para nada se corresponde con la realidad, siendo la cláusula de rescisión de Promes de 150 millones. Que vaya preparándose el Milan.