En Italia sitúan a Monchi tras el versátil Gerson

Desde que se confirmó el regreso de Monchi al Sevilla no han dejado de salir nombres vinculados con el club nervionense. Sobre todo, desde Italia. En la mayoría de los casos, se trata de futbolistas a los que el de San Fernando tenía anotados en su agenda de cara a la próxima temporada en la Roma, pero este caso es distinto.

Según la prensa transalpina, el isleño ha subrayado en rojo el nombre de Gerson Santos da Silva (21), un mediocentro de 1,84 metros que, curiosamente, ha jugado también como extremo en ambas bandas esta temporada. A Gerson lo conoce bien Monchi porque su pase pertenece a la Roma. Al no contar Di Francesco con sus servicio, el entonces director deportivo de la Roma lo cedió a la Fiorentina. Y allí está saliendo.

Gerson, internacional sub 20 con Brasil, suma tres goles y cuatro asistencias en 2.138 minutos como 'viola'. Sea con Gerson o no, seguramente Monchi volverá a remodelar un centro del campo del Sevilla que no está funcionando del todo bien esta temporada.