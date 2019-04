Monchi: "No hay nada con Bordalás"

Uno de los focos del partido recaían inevitablemente en José Bordalás. El técnico azulón desmentía categóricamente el pasado sábado que tuviese un acuerdo cerrado con el Sevilla para la próxima campaña, aunque al mismo tiempo es 'vox populi' que se trata de uno de los entrenadores que están en la agenda nervionense.



El alicantino tiene un año más de contrato con el Getafe y una cláusula de rescisión 1,5 millones, si bien aún no ha contestado a la oferta de renovación de Ángel Torres. Por ello, la afición del Coliseum quiso mostrarle ayer su cariño para convencerle y se escucharon cánticos de "¡Bordalás, te quiero!".



De momento, a tenor de las palabras de Monchi en Gol, pueden estar tranquilos. "Es un buen entrenador, pero como él mismo ha dicho, no hay absolutamente nada, pero es que ni por asomo. Mi entrenador es Joaquín Caparrós, he vivido momentos mágicos con él en el Sevilla y espero seguir viviendo muchos más", sentenció el de San Fernando, que quiso así cerrar una puerta que, a buen seguro, se abrirá a final de Liga.