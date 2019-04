Roque Mesa: "No nos ha faltado entrega"

Roque Mesa, tras el encuentro, ha destacado la falta de entrega del equipo en un partido tan importante: "Queríamos los tres puntos para seguir metidos en la pelea. No ha podido ser. Hemos peleado hasta el final. Se han encontrado el gol. Nos ha costado generar ocasiones tras su gol".

El Sevilla no ha salido bien al partido: "No nos ha faltado entrega. Ellos se jugaban mucho. Hemos intentado hacer nuestro partido. Quitando los diez primeros minutos tuvimos ocasiones. No hemos creado tanto como en el partido anterior. No queda otra que seguir, que quedan tres partidos".

El equipo seguirá pelando por la Champions: "Seguimos en la pelea y hasta el final vamos a lucharlo todo. Lo de hoy es un palo duro porque esperábamos puntuar, pero ya no podemos hacer nada".