Boca quiere pescar en el río revuelto de Banega

Gran parte de los aficionados nervionense han pasado de temer en enero una posible marcha de Éver Banega al Arsenal FC de Unai Emery, criticando que su cláusula era "muy baja", a pedir que el mediocentro argentino "no se ponga más la camiseta del Sevilla". Lo primero no ocurrió, porque el '10' no quería dejar tirado al club en mitad de la temporada, y lo segundo está por verse, tal y como se ha puesto de fea la situación, tras la torpe expulsión del rosarino en Montilivi que le va a impedir jugar más en lo que resta de temporada.

En la planta noble del Sánchez-Pizjuán, no obstante, no comparten el pensamiento drástico de muchos seguidores blanquirrojos, bastantes muchos más argumentos para confiar en Banega, por todo lo que ha ofrecido como sevillista, que para abrirle la puerta. Lo que sí es evidente es que el centrocampista ha perdido fuerza a la hora de pedir, como pretendía, una mejora de contrato.

La noticia del posible expediente que le abrirá el club ha tenido un gran eco en Argentina, lo que ha propiciado, según Closs Continental, que Boca Juniors ya esté estudiando la posibilidad de repatriarlo. Banega vistió la camiseta 'xeneize' hasta 2008, cuando fue traspasado al Valencia CF, a cambio de 18 millones de euros, tras proclamarse campeón del mundo sub 20 en Canadá.

Como rosarino, no obstante, Banega desearía volver a llegar algún día en el pecho el escudo de un Newell's que lelva tatuado en una de sus piernas. Antes, sin embargo, tanto su familia como él espera seguir en Sevilla... salvo que la situación no deje de tensarse, claro.

