Mercado, pendiente de una reunión

El Sevilla echó el cierre a la temporada con muchos jugadores pendientes de su futuro. Entre ellos, Gaby Mercado, que acaba contrato y tiene una oferta de renovación sobre la mesa por dos campañas más una opcional, si bien aún tiene que verse las caras con Monchi, como estaba previsto, y decidir.

"Ahora me voy a Argentina a hablar con mi agente y ahí se verá. Esperemos que todo llegue a buen puerto, mi familia está muy cómoda aquí, estoy feliz, pero hay otros factores que influyen también. Nuestra vida es corta y tenemos que aprovechar todos los momentos. Todo se verá en una próxima reunión", explicó sobre su continuidad el defensor argentino, que hizo además balance de la temporada recién concluida: "La máxima ilusión era la cuarta plaza, te queda una sensación amarga por dejar escapar puntos en partidos en los que el equipo no estuvo bien. Pero ya no tiene sentido lamentarse. El desgaste lo hemos pagado y no es excusa. Eso se corregirá".