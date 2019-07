El secreto para una veloz adaptación de Gudelj

No son pocos los jugadores que fracasan en un club por falta de adaptación o los que, como poco, se enganchan bastante tarde a la dinámica del grupo por no dominar el idioma y, por tanto, por no entender las instrucciones del técnico del turno. Al israelí Munas Dabbur, por ejemplo, le está ayudando mucho Maximilian Wöber, pues, como reconoció recientemente el central, "no hay muchos jugadores que dominen el inglés" en el vestuario del Sevilla.

En el mercado invernal, sobre todo, se convierte en un aspecto perentorio, por eso Monchi no dudó a la hora de hacerse con los servicios de un Stevan Jovetic que aprendió a hablar castellano porque estaba enganchado a la serie Los Serrano.

Incluso mejor que el montenegrino, curiosamente, habla español el que se convertirá en el décimo fichaje del Sevilla FC, si supera las pertinentes pruebas médicas, un Nemanja Gudelj cuyo padre, Nebojsa, jugó en LaLiga. Concretamente, en el Logroñés y el Toledo, en la década de los 90.

Es decir, que Nemanja aprendió el idioma de Cervantes mientras vivía en España y lo domina tan, tan bien que respondía en castellano en sus intervenciones ante la prensa en Portugal, mientras estuvo a préstamo en el Sporting.

Así las cosas, problemas de adaptación, tras haber vivido en el país y hablar el idioma, va a tener pocos o ninguno el centrocampista serbio, quien llega como competencia de Fernando, pero que puede actuar también como interior. Se le espera ya en las próximas horas por Sevilla.