Matos, sobre Bergwijn: "Es normal que el PSV pida 40 kilos"

Es el gran deseo de Monchi. El director deportivo sevillista quiere darle la última pincelada al ataque de su equipo con el fichaje de Steven Bergwijn. Pero el PSV no da su brazo a torcer. Valora al internacional holandés, de sólo 21 años, en 40 millones de euros. Y aunque pudiera parecer un precio desorbitado, quienes lo conocen no lo consideran ninguna locura.

Es el caso de José Joaquín Matos. El canterano sevillista ha emprendido este verano una nueva aventura en Holanda, tras una campaña en el Cádiz, y el pasado sábado tuvo la oportunidad de estrenarse en partido oficial con el Twente, precisamente, ante el conjunto de Eindhoven.

No le fue nada mal al utrerano, que dio una asistencia a Nakamura para hacer el 1-0 momentáneo, luego igualado por Dumfries, lo que le ha ayudado a ser incluido en el once ideal de la jornada en la Eredivisie, quedando impresionado por la calidad de sus rivales, entre ellos Bergwijn. "El PSV es un equipo de la zona alta y se nota por qué, pero fue un partido muy disputado. Ellos fueron superiores en muchas fases del partido pero supimos plantarle cara y aprovechamos nuestro momento. Tienen jugadores de un nivel muy alto. Los cuatro de arriba (Malen, Bergwijn, Hirving Lozano -que no jugó- y Bruma) son futbolistas excepcionales, de esos que cuestan mucho dinero. Antes de enfrentarme a ellos ya los había seguido y los conocía", señaló en su conversación con ED.

Analizando las características del jugador deseado por Monchi, además, Matos se deshizo en elogios, destacando su desborde y su velocidad. "Es un futbolista con mucho peligro, que se mueve como pez en el agua entre líneas. Ahí, recibe y es capaz de girarse con una gran rapidez, encarando con calidad. Es muy difícil de parar", explicó, para a renglón seguido poner de relieve su polivalencia: "Es muy desequilibrante y puede jugar en todos los puestos del ataque. Contra nosotros empezó jugando por la derecha, luego se pasó a la izquierda y sí es verdad que estuvo la mayor parte del tiempo por el centro. Fue rotando".

Como defensor, además, al canterano nervionense le tocó medirse cara a cara con él, narrando una anécdota para poner de relieve otra de las cualidades del neerlandés: "En los primeros minutos me tocó enfrentarme directamente a él y aunque parece pequeño, te aseguro que es muy fuerte. Chocamos y me tiró, no te digo más. Tiene un tren inferior muy potente".

Por todo ello, a Matos no le extraña que el PSV no haya aceptado las dos ofertas sevillistas: "Sinceramente, creo que vale más de 25 millones, sin duda. Tal y como está el mercado... No voy a decir que 25 ó 30 millones sean poco, pero si piden 40 como se dice, lo veo normal".

Confía en Bryan y Pozo

Por otro lado, el lateral zurdo quiso romper una lanza por Bryan Gil o Pozo, que se mueven además, como Bergwijn, por los costados. "A mí me tocó una época difícil. El club aspiraba a todo, tenía potencial económico y se optó por muchos jugadores de fuera. Ese gran nivel hizo que no se mirase demasiado a la cantera. Ahora están ahí Bryan o Pozo, que están aprovechando la oportunidad. Muchos no pudimos cumplir nuestro sueño, el de todos los canteranos, que no es otro que triunfar en el primer equipo; espero que ellos lo hagan realidad", zanjó.