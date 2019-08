Jordán: "Hubiese preferido que lo marcase Luuk"

Este Sevilla es un equipo y lo es, porque así se comporta tanto en el campo como fuera de él. Como ejemplo, basta con oír a Joan Jordán, a quien su primer gol como sevillista no le colmó de felicidad al ser posible por el fallo de un compañero. "Nolito me la ha dado genial, hubiese preferido que marcara Luuk, pero se ha quedado ahí y he hecho mi primer gol", señaló el mediocentro en declaraciones a Movistar+.

"Sabíamos que éste era un campo complicado, con un equipo que compite muy bien, que es fuerte en su casa. Sabíamos que teníamos que jugar nuestras bazas, jugar mucho por fuera y estar pendientes de segundas jugadas y de su juego directo", explicó Jordán, quien puso en valor los dos triunfos con los que empieza LaLiga: "Puede parecer que es fácil ganar seis de seis, pero no lo es y menos, los dos fuera de casa".

Eso sí, cree que todavía pueden dar más. "Siempre que venga acompañado de victorias, nos da mucha confianza. Tenemos mucha ilusión y mucho margen de mejora. Como equipo vamos a crecer, estamos lejos de nuestra mejor versión".