OFICIAL: Gnagnon, cedido al Rennes

El defensa central del Sevilla Joris Gnagnon jugará cedido esta temporada en el Stade Rennais francés, club del que precisamente salía el verano pasado rumbo al Sevilla.

Tras un año en el que no ha tenido continuidad y una pretemporada marcada por su expulsión en el amistoso ante el Liverpool, el central galo volverá a jugar en el equipo donde mostró su mejor versión en la Ligue 1.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Gnagnon se marcha cedido sin opción de compra y el conjunto galo no pagará cantidad alguna por la cesión del defensa, aunque a cambio asumirán casi la totalidad de la ficha.

Así pues, Monchi sigue aligerando la situación de los descartes de Lopetegui, donde ya solo queda el brasileño Guilherme Arana, que cuenta con el interés del Spal italiano, y a la espera de posibles movimientos de otros hombres como Sergio Rico, Kjaer o Sergi Gómez.

El propio Gnagnon ha dejado sus primeras palabras como nuevo jugador del Rennes. "Estoy muy feliz de regresar al club donde me he formado. El Stade Rennais es y siempre será un lugar especial para mí. Esta cesión es la mejor opción posible. Desde España siempre he seguido de cerca al Rennes. La temporada pasada fue excepcional e histórica. El club ha crecido. Este regreso a casa es una oportunidad para devolver lo que me dio. Tengo la intención de darlo todo", ha dicho el francés.

Por su parte, Olivier Letang, presidente del Rennes, también ha valorado la vuelta del jugador: "Estamos muy contentos con el regreso de Joris casi un año después de su partida. Es un niño de la casa, del centro de formación, un amante del Stade Rennais. Joris mantuvo un contacto permanente con todos y siguió al club la temporada pasada. Fue un gran seguidor. Después de esta experiencia en el Sevilla FC, Joris regresa con mucha determinación y deseos de integrarse en la plantilla y aportar todas sus cualidades".