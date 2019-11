Rakitic desvela por qué fichó por el Sevilla... y por el Barça

Ivan Rakitic apenas juega y las palabras del suizo-croata en 'Universo Valdano' huelen ya a despedida. Lo que nadie es si por la cabeza del suizo-croata pasa la posibilidad de regresar a un Sevilla FC en el que fue tremendamente feliz.

Así explica cómo, en 2011, recaló en Nervión -junto a Gary Medel-, por una cantidad muy baja, cuando apenas le quedaban cinco meses para quedar libre: "Estaba a punto de acabar contrato con el Schalke y quería vivir una nueva experiencia. Vino la oportunidad de Sevilla y le tengo que agradecer mucho a Víctor Orta y Monchi, que fueron capaces de transmitirme lo que es el Sevilla. En ese momento ni sabía ni cómo jugaban los 24 futbolistas de la plantilla, pero ellos me dieron esos detalles desde que llegué al aeropuerto, y fue muy importante".

Para el centrocampista, "Sevilla es una ciudad muy especial". "Tuve la suerte de conocer a mi mujer y su familia, que son muy españoles. Uno no puede rendir bien en el campo si no está bien en casa. La gente me dio ese cariño. Llegué en un momento complicado en el club y eso ayudó bastante", recordó.

Respecto a su marcha al Barça, cuando todo indicaba que iba a renovar, explicó: "Todo pasó muy rápido... y esa oportunidad era para mí. Trabajas toda tu carrera para formar parte de un equipo así y, afortunadamente, llegó. Yo nunca fui con el pensamiento de hacer lo que hacía Xavi porque era imposible. Intenté entender la forma de funcionar del equipo y del club. Yo no puedo jugar como Xavi ni regatear como Leo, pero quería hacer lo mío y hacer lo que ellos no pueden hacer".

Rakitic, finalmente, dijo que ya no es el mismo jugador que era "en Basilea o en el Sevilla". En suizo-croata actuaba más pegado a la cal en Suiza y Alemania, mientras que en Nervión brilló sorbe todo como mediapunta, siendo más protagonista. En el Barça ha aprendido a jugar más sujeto, más para el equipo.