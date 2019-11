Gudelj da la clave del buen momento del Sevilla

Sólo ha sido una vez titular en Liga, en el empate a uno en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, pero Nemanja Gudelj es un futbolista muy del gusto de Lopetegui, que suele recurrir a él en la mayoría de encuentros. Como refuerzo en la medular o de improvisado central, el internacional serbio ha participado en 8 de las 14 jornadas ligueras, pero es en la Europa League donde está encontrando un mayor prtagonismo.

Titular en los cuatro choques disputados en la competición continental, Gudelj puede presumir de ser el mejor pasador de la Europa League, pues ha completado 416 pases, 118 más que el segundo, Nico Elvedi, del Borussia Mönchengladbach. Pero lejos de caer en personalismos, el balcánico alaba la calidad del grupo que se ha encontrado en Nervión.

"He estado en muchos equipos pero una amistad entre los jugadores como la que hay en el Sevilla no la he visto. Los jugadores somos amigos en el campo y fuera de él. Muchas veces vamos a cenar juntos", destacó en el programa 'A balón parado' de la televisión oficial del club.

"Creo que podemos conseguir mucho con este equipo, tenemos mucha calidad. Es un equipo grande, el equipo que juega en Europa League a lo mejor no juega tanto en liga, pero el nivel es en ambos muy bueno. Podemos conseguir mucho, tenemos ambición", añadió sobre el fondo de armario sevillista el ex del Sporting de Portugal, quien desveló además que "ya conocía muchas cosas del Sevilla cuando jugaba en el AZ Alkmaar", pues el club de Nervión contactó "muchas veces" con su padre y su representante.

"Siempre decía que algún día quería jugar en el Sevilla, un club muy grande en Europa, y en una de las mejores ligas del mundo. Los aficionados son también de los mejores del mundo. Sabía que el fichaje no iba a ser fácil, pero estaba seguro de que lo íbamos a conseguir. Estuve muchos días en contacto con Monchi, casi todos los días. Creo que todo el crédito se lo lleva Monchi en mi fichaje", añadió sobre su llegada el pasado verano.

Además, Gudelj aseguró que fue su padre, ex jugador del Logroñés entre otros, quien primero le habló del conjunto hispalense: "Me dijo que el Sevilla estaba interesado, él es como mi representante. El interés verdadero llegó cuando me aviso mi representante. Me dijo que Monchi quería hablar conmigo".