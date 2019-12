Lopetegui, sobre Osasuna, los 'tocados', el recambio de Ocampos, Chicharito...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de la ciudad deportiva José Ramos Cisneros antes de partir en la tarde de hoy rumbo a Pamplona. El míster sevillista ha recuperado en la sesión de hoy a hombres como Banega, Fernando o Jesús Navas aunque no ha querido confirmar su presencia en el choque de El Sadar, para lo que esperará hasta última hora.

"Algunos jugadores han mejorado, vamos a esperar a mañana para tomar las decisiones, han pasado cosas durante la semana pero son habituales en una temporada exigente. Los que salgan mañana serán los importantes, será uno de los partidos más exigentes del calendario de LaLiga como es la visita a El Sadar, ante un gran equipo, con buenos jugadores y un grandísimo entrenador. Será uno de los partidos más complejos de LaLiga", ha explicado Lopetegui.

De hecho ahí están los numeros para el de Asteasu: "Llevaban más de 30 partido sin perder en casa, eso es porque es un gran equipo, sin ninguna dadua. Ganó al Athletic pero a mi modo de ver, fue inferior a Osasuna".

Qué partido espera en El Sadar: "Será un partido de máxima exigencia, para conseguir los tres puntos tendremos que hacer un gran partido a nivel ofensivo y defensivo, ellos tienen muchísimo ritmo, están en un gran estado de forma y confianza. Tenemos que estar preparados y dar una gran respuesta a la exigencia que el partido de mañana va a tener".

Tiene a su alcance lograr el mejor arranque liguero del Sevilla: "No en eso para nada, pienso en lo que nos queda por hacer, es un reto importante y grande el jugar contra Osasuna en El Sadar".

Los Osasuna-Sevilla siempre son tensos: "La tensión en cada partido de Primera y la disputa en el lado deportivo es lógico, hay mucha igualdad en la liga, trataremos de estar al máximo nivel. Lo que haya fuera del contexto futbolístico no me interesa y no ponemos atención".

Qué opina sobre los rumores de una posible salida de Chicharito: "Javier es nuestro jugador, está feliz y entrenando bien, no valoro ninguna posibilidad que no sea el que siga aquí".

Qué deseos pide para esta Navidad: "Los deseos que tenemos son los mismos que durante la temporada, tener salud, trabajar bien y tener a todos los jugadores disponibles".

No repetir las sensaciones finales ante el Leganés: "En cada partido, ganes o no, siempre hay cosas que has hecho bien y otras que no, tenemos que mejorar en bastantes aspectos, pero no por un partido, porque en cada partido hay cosas que mejorar, tratamos de que sea así, hemos tenido más días para seguir trabajando y mejorando"

Navas puede ocupar la posición de Ocampos: "Jesús ha sido extremo toda su vida, veremos lo que hacemos mañana, hay que analizar bien y tomar las mejores decisiones para competir al máximo nivel en un partido de máxima exgencia".