Buenas noticias para Lopetegui en la última sesión

La plantilla del Sevilla ha completado en la mañana de hoy la última sesión de entrenamiento antes de poner rumbo a Pamplona esta tarde para enfrentarse este domingo a Osasuna en El Sadar (21:00 horas).

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha contado con diversas bajas de importancia a lo largo de la semana para el choque ante los rojillos aunque parece que algunos de ellos podrían llegar a tiempo, son los casos de Fernando, Jesús Navas y Banega, que hoy sí han entrenado con el grupo.

El caso más importante es el del brasileño Fernando, que ya se perdió el duelo del pasado domingo ante el Leganés por unas molestias en el tendón del aductor de su pierna derecha y no se ha entrenado con el grupo hasta el día de hoy. Su presencia en El Sadar parecía descartada pero tras la sesión de hoy todo puede cambiar.

Otro de los que ha vuelto con el grupo hoy ha sido Jesús Navas, que solo entrenó con sus compañeros el miércoles, por lo que todo hace indicar que podrá estar en Pamplona, como también estará Éver Banega. El centrocampista argentino se ausentó de la sesión del jueves por fiebre, pero hoy ya está de vuelta con el grupo.

El único de los tocados que no se ha entrenado hoy con el grupo y que por lo tanto no llegará a tiempo para el choque de este domingo es Nolito. El sanluqueño tiene una fuerte contusión y esta no remite, por lo que Lopetegui tendrá que buscar una alternativa en la banda izquierda, como también debe hacerlo para la derecha por la sanción de Ocampos.

La expedición sevillista partirá esta tarde hacia tierras navarras donde hará noche en Pamplona para este domingo cerrar la jornada 16 de Liga ante Osasuna.