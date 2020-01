Lopetegui y el 'club de los 1.000' en el Sevilla FC

Lopetegui tiene un once muy definido.

Alcanzado el ecuador del campeonato, el Sevilla de Lopetegui cumple el objetivo de vivir en zona Champions -es cuarto clasificado- y mantiene un colchón de cuatro puntos con respecto a sus perseguidores, Real Sociedad y Valencia. Sin duda, un más que positivo rendimiento, más allá de las visibles carencias en la parcela ofensiva, que el técnico vasco ha labrado con una idea de juego muy reconocible desarrollado sobre un esquema casi inalterable, y con un once también muy definido en casi todas sus posiciones.

En su mayoría, los aficionados sevillistas pueden recitar casi de carrerilla la alineación de su equipo. Apenas bailan dos o tres puestos: uno de los centrales, el tercer mediocentro y el extremo zurdo, pues, pese a las críticas, no hay duda de quién es el preferido por Lopetegui en la punta de lanza: Luuk de Jong.

El holandés es uno de los once jugadores del plantel nervionense que rebasan la barrera de los 1.000 minutos de juego en lo que va de temporada, contando también la Europa League y la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Y con ellos, con ese 'club de los 1.000', se puede construir a la perfección el once tipo utilizado por el entrenador blanquirrojo hasta la fecha. Los números, en este sentido, no engañan.

En portería no hay dudas, pues Tomas Vaclik ha vuelto a ofrecer por momentos su mejor nivel de la temporada pasada y sólo ha permitido que Bono rasque minutos fuera de LaLiga, donde el checo acumula 1.8000.

En la defensa, por su parte, los laterales están claros: Jesús Navas en la diestra (1.709') y Sergio Reguilón en la izquierda (1.370'). Mientras, en el eje emerge la figura de Diego Carlos, uno de los mejores fichajes de LaLiga y el futbolista con más minutos en sus piernas de toda la plantilla sevillista, con 1.805, habiéndose perdido en el campeonato doméstico tan sólo el cuarto de hora final de la primera jornada ante el Espanyol, cuando se tuvo que retirar por molestias.

La primera duda surge al señalar el acompañante del brasileño. En este sentido, Lopetegui ha comenzó confiando en la veteranía de Carriço y ha vuelto a decantarse por él una vez superada la lesión que le tuvo varias semanas en el dique seco, pero Koundé ha demostrado una gran progresión, además de polivalencia, y lo cierto es que en el cómputo global ha jugado más que el portugués: 1.297' por 938'.

Resuelta, numéricamente, esa interrogante, en el centro del campo hay otros dos baluartes indiscutibles como son el brasileño Fernando Reges (1.559') y un Éver Banega que sigue siendo el faro del equipo (1.571'), bailando en algunas ocasiones el tercer componente de este trivote básico en el estilo de juego de Lopetegui. Sin embargo, los guarismos apuntan claramente a Joan Jordán, que es el sevillista que ha participado en más encuentros en lo que va de curso (24 de los 26 oficiales) y acumula un total de 1.578 minutos, siendo el cuarto en esta ranking.

En las alas, Ocampos es un pilar básico en la diestra y pese a sus tres partidos de sanción también está en el club, con 1.444', mientras que en la izquierda, el preferido por Lopetegui comenzó siendo Nolito, pero el sanluqueño, lastrado también por una lesión, se ha quedado en 783', confirmándose que el recurso de colocar en banda a un interior ha sido más habitual de lo deseado incluso, acumulando Óliver Torres , que también ha actuado por dentro, 1.310 minutos.

En punta, por último, De Jong es el ganador con 1.212', siendo el holandés quien cierra este selecto club al que aspira con fuerza su principal competidor en estos momentos, un Munir El Haddadi que ha sido titular en los cuatro últimos partidos de Liga, tanto de delantero como en banda izquierda, y suma 957 minutos.